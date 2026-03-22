オリジナルTVアニメーション『前橋ウィッチーズ』劇場総集編制作決定！特報映像公開!!

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群馬県前橋市を舞台に、魔女を目指す5人の高校生の成長を描くオリジナルTVアニメーション『前橋ウィッチーズ』（2025年4月〜6月放送）。

この度、本作の劇場総集編の制作が決定。あわせて、特報映像が公開された。

また、メインキャラクターを演じる、5人組声優アイドルグループ「前橋ウィッチーズ」が5月に東京・大阪でワンマンライブを開催、現在チケットのプレイガイド2次先行を受付中。

●イベント情報

『前橋ウィッチーズ』ライブ STRAIGHT! REACH!! CHEER!!!

チケット好評受付中！

＜東京＞ 2026年5月24日（日）Zepp DiverCity（TOKYO）

［昼の部］13:00開場／14:00開演

［夜の部］17:30開場／18:30開演

公演に関するお問合せ：インフォメーションデスク https://information-desk.info/

＜大阪＞ 2026年5月31日（日）Zepp Osaka Bayside

［昼の部］13:00開場／14:00開演

［夜の部］17:30開場／18:30開演

公演に関するお問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888

【出演者】 ※敬称略

前橋ウィッチーズ

春日さくら（赤城ユイナ役）、咲川ひなの（新里アズ役）、本村玲奈（北原キョウカ役）、三波春香（三俣チョコ役）、百瀬帆南（上泉マイ役）

チケット

グッズ無しチケット 8,800円（税込）

グッズ付きチケット 12,100円（税込み）

※ドリンク代別途600円必要

※枚数制限：おひとり様1公演につき4枚まで

グッズ付きチケットについて

グッズ内容：カード型音楽メディア『SONOCA』（後日特典映像の配信を予定）

※それぞれの公演でSONOCA本体のデザインが異なります

プレイガイド2次先行

受付期間：2026年3月10日（火）12:00〜3月22日（日）23:59

イープラス

https://eplus.jp/maebashi_witches/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/maebashi-witches-live/（グッズ無しチケットのみ）

ローソンチケット

https://l-tike.com/maebashi-witches/（グッズ無しチケットのみ）

「AnimeJapan 2026」

BS11ブースステージ TVアニメ『前橋ウィッチーズ』

2026年3月28日（土） 10時30分〜11時30分

会場：AnimeJapan 2026 BS11ブース（東5ホール J-41）

入場方法：後日、公式HP・公式Xにていたします。

内容：歌唱イベント

出演者（※敬称略）

春日さくら（赤城ユイナ役）、咲川ひなの（新里アズ役）、本村玲奈（北原キョウカ役）、三波春香（三俣チョコ役）、百瀬帆南（上泉マイ役）、杉田智和（ケロッペ役）

●作品情報

『前橋ウィッチーズ』

2025年4月〜6月放送作品

全12話 各配信サービスにて好評配信中

2026年4月5日（日）よりTOKYO MX及びBS11にて再放送決定！

＜イントロダクション＞

地元(まえばし)で魔女ってエモエモじゃない！？

群馬県前橋市。

高校1年生・赤城(あかぎ)ユイナの”普通にまぁ”な物足りない日常は……

「じゃあ君、魔女になってみてよ」

謎のカエル、ケロッペの登場で一変！

部屋のクローゼットは不思議な空間に繋がっていて――

新里(にいさと)アズ 「アンタには魔女になる本気度が足りない！」

北原(きたはら)キョウカ 「……喧嘩はやめて、お客さんの願い叶えない？」

三俣(みつまた)チョコ 「夢が見れるって素敵だよ！ ハピハピチョコちゃんだよ！」

上泉(かみいずみ)マイ 「私、長いものには巻かれろタイプなの♪」

うん、5人だとなんか楽しいことが起きる気がする！！

最高に刺激的な魔女、私たち前橋ウィッチーズが、あなたの願いを叶えます。

赤城ユイナ 「ここは、あなただけのお花屋さん。心の奥にある、あなたのお花、咲かせる場所」

歌って踊る、魔法の花屋（in商店街）、ミラクルOPEN！

【スタッフ】

原作・制作：サンライズ

監督：山元隼一

シリーズ構成/脚本：吉田恵里香

キャラクターデザイン原案：ユウ イナミ

キャラクターデザイン：立花希望

美術監督：阿久澤奈緒子

色彩設計：忽那亜実

撮影監督：藤田賢治

音響監督：長崎行男

音楽：羽深由理

音楽制作：バンダイナムコミュージックライブ

アニメーション制作：SUNRISE Studios（サンライズスタジオ）

製作：バンダイナムコフィルムワークス

PROJECT MBW

【キャスト】

赤城ユイナ：春日さくら

新里アズ：咲川ひなの

北原キョウカ：本村玲奈

三俣チョコ：三波春香

上泉マイ：百瀬帆南

ケロッペ：杉田智和

主題歌情報

OPテーマ:「スゴすぎ前橋ウィッチーズ！」

作詞：つんく 作曲：TORIENA 編曲：岸田勇気

各音楽サービスにて配信中

https://lnk.to/LZC-2873

EDテーマ:「それぞれのドア」

作詞・作曲：雲居ハルカ 編曲：岸田勇気

各音楽サービスにて配信中

https://lnk.to/LZC-3041

＜『前橋ウィッチーズ』について＞

本作は、群馬県前橋市を舞台としたオリジナルTVアニメで、2025年4月から6月までTOKYO MX、BS11ほかにて全12話が放送されました。魔女を目指す5人の少女、ユイナ、アズ、キョウカ、チョコ、マイが、悩める人々と向き合いながら自らの悩みも乗り越えていく、等身大の成長ドラマです。主題歌や劇中歌をメインキャラクターを演じる5人組声優アイドルグループ「前橋ウィッチーズ」が担当することも話題となりました。

放送が終了した現在も、5人は「前橋ウィッチーズ」として精力的にライブ活動を展開しています。さらに、作品の舞台・群馬県前橋市で2026年3月21日（土）に開催されたTVアニメ『前橋ウィッチーズ』新衣装お披露目イベント けやきウォーク前橋 にて、劇場総集編の制作が発表されました。

2026年5月24日（日）にZepp DiverCity TOKYO、2026年5月31日（日）にZepp Osaka Baysideにてワンマンライブの開催も決定しています。

©PROJECT MBW

関連リンク

『前橋ウィッチーズ』公式サイト

https://maebashi-witches.com