オリジナルTVアニメーション『前橋ウィッチーズ』劇場総集編制作決定！特報映像公開!!
群馬県前橋市を舞台に、魔女を目指す5人の高校生の成長を描くオリジナルTVアニメーション『前橋ウィッチーズ』（2025年4月〜6月放送）。
この度、本作の劇場総集編の制作が決定。あわせて、特報映像が公開された。
また、メインキャラクターを演じる、5人組声優アイドルグループ「前橋ウィッチーズ」が5月に東京・大阪でワンマンライブを開催、現在チケットのプレイガイド2次先行を受付中。
●イベント情報
『前橋ウィッチーズ』ライブ STRAIGHT! REACH!! CHEER!!!
チケット好評受付中！
＜東京＞ 2026年5月24日（日）Zepp DiverCity（TOKYO）
［昼の部］13:00開場／14:00開演
［夜の部］17:30開場／18:30開演
公演に関するお問合せ：インフォメーションデスク https://information-desk.info/
＜大阪＞ 2026年5月31日（日）Zepp Osaka Bayside
［昼の部］13:00開場／14:00開演
［夜の部］17:30開場／18:30開演
公演に関するお問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888
【出演者】 ※敬称略
前橋ウィッチーズ
春日さくら（赤城ユイナ役）、咲川ひなの（新里アズ役）、本村玲奈（北原キョウカ役）、三波春香（三俣チョコ役）、百瀬帆南（上泉マイ役）
チケット
グッズ無しチケット 8,800円（税込）
グッズ付きチケット 12,100円（税込み）
※ドリンク代別途600円必要
※枚数制限：おひとり様1公演につき4枚まで
グッズ付きチケットについて
グッズ内容：カード型音楽メディア『SONOCA』（後日特典映像の配信を予定）
※それぞれの公演でSONOCA本体のデザインが異なります
プレイガイド2次先行
受付期間：2026年3月10日（火）12:00〜3月22日（日）23:59
イープラス
https://eplus.jp/maebashi_witches/
チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/maebashi-witches-live/（グッズ無しチケットのみ）
ローソンチケット
https://l-tike.com/maebashi-witches/（グッズ無しチケットのみ）
「AnimeJapan 2026」
BS11ブースステージ TVアニメ『前橋ウィッチーズ』
2026年3月28日（土） 10時30分〜11時30分
会場：AnimeJapan 2026 BS11ブース（東5ホール J-41）
入場方法：後日、公式HP・公式Xにていたします。
内容：歌唱イベント
出演者（※敬称略）
春日さくら（赤城ユイナ役）、咲川ひなの（新里アズ役）、本村玲奈（北原キョウカ役）、三波春香（三俣チョコ役）、百瀬帆南（上泉マイ役）、杉田智和（ケロッペ役）
●作品情報
『前橋ウィッチーズ』
2025年4月〜6月放送作品
全12話 各配信サービスにて好評配信中
2026年4月5日（日）よりTOKYO MX及びBS11にて再放送決定！
＜イントロダクション＞
地元(まえばし)で魔女ってエモエモじゃない！？
群馬県前橋市。
高校1年生・赤城(あかぎ)ユイナの”普通にまぁ”な物足りない日常は……
「じゃあ君、魔女になってみてよ」
謎のカエル、ケロッペの登場で一変！
部屋のクローゼットは不思議な空間に繋がっていて――
新里(にいさと)アズ 「アンタには魔女になる本気度が足りない！」
北原(きたはら)キョウカ 「……喧嘩はやめて、お客さんの願い叶えない？」
三俣(みつまた)チョコ 「夢が見れるって素敵だよ！ ハピハピチョコちゃんだよ！」
上泉(かみいずみ)マイ 「私、長いものには巻かれろタイプなの♪」
うん、5人だとなんか楽しいことが起きる気がする！！
最高に刺激的な魔女、私たち前橋ウィッチーズが、あなたの願いを叶えます。
赤城ユイナ 「ここは、あなただけのお花屋さん。心の奥にある、あなたのお花、咲かせる場所」
歌って踊る、魔法の花屋（in商店街）、ミラクルOPEN！
【スタッフ】
原作・制作：サンライズ
監督：山元隼一
シリーズ構成/脚本：吉田恵里香
キャラクターデザイン原案：ユウ イナミ
キャラクターデザイン：立花希望
美術監督：阿久澤奈緒子
色彩設計：忽那亜実
撮影監督：藤田賢治
音響監督：長崎行男
音楽：羽深由理
音楽制作：バンダイナムコミュージックライブ
アニメーション制作：SUNRISE Studios（サンライズスタジオ）
製作：バンダイナムコフィルムワークス
PROJECT MBW
【キャスト】
赤城ユイナ：春日さくら
新里アズ：咲川ひなの
北原キョウカ：本村玲奈
三俣チョコ：三波春香
上泉マイ：百瀬帆南
ケロッペ：杉田智和
主題歌情報
OPテーマ:「スゴすぎ前橋ウィッチーズ！」
作詞：つんく 作曲：TORIENA 編曲：岸田勇気
各音楽サービスにて配信中
https://lnk.to/LZC-2873
EDテーマ:「それぞれのドア」
作詞・作曲：雲居ハルカ 編曲：岸田勇気
各音楽サービスにて配信中
https://lnk.to/LZC-3041
＜『前橋ウィッチーズ』について＞
本作は、群馬県前橋市を舞台としたオリジナルTVアニメで、2025年4月から6月までTOKYO MX、BS11ほかにて全12話が放送されました。魔女を目指す5人の少女、ユイナ、アズ、キョウカ、チョコ、マイが、悩める人々と向き合いながら自らの悩みも乗り越えていく、等身大の成長ドラマです。主題歌や劇中歌をメインキャラクターを演じる5人組声優アイドルグループ「前橋ウィッチーズ」が担当することも話題となりました。
放送が終了した現在も、5人は「前橋ウィッチーズ」として精力的にライブ活動を展開しています。さらに、作品の舞台・群馬県前橋市で2026年3月21日（土）に開催されたTVアニメ『前橋ウィッチーズ』新衣装お披露目イベント けやきウォーク前橋 にて、劇場総集編の制作が発表されました。
2026年5月24日（日）にZepp DiverCity TOKYO、2026年5月31日（日）にZepp Osaka Baysideにてワンマンライブの開催も決定しています。
©PROJECT MBW
関連リンク
『前橋ウィッチーズ』公式サイト
https://maebashi-witches.com
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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