辻希美、三男・幸空（こあ）くん＆第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの“兄妹ショット”公開 ぴったり寄り添う姿に反響「可愛いが渋滞してる」「お兄ちゃんたちも末っ子にメロメロ」
【モデルプレス＝2026/03/22】タレントの辻希美が3月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅での子どもたちの様子を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「癒やされる光景」8歳三男＆0歳次女が寄り添う姿
辻は「兄妹」「仲良し」と添え、写真を投稿。床で這う次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと、同じ体勢で顔を近づける三男・幸空（こあ）くんの微笑ましい姿を公開している。
この投稿にファンからは「可愛いが渋滞してる」「お兄ちゃんたちも末っ子にメロメロですね」「癒やされる光景」「尊すぎる」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳5児のママタレ「癒やされる光景」8歳三男＆0歳次女が寄り添う姿
◆辻希美、自宅での幸空くん＆夢空ちゃんの様子公開
辻は「兄妹」「仲良し」と添え、写真を投稿。床で這う次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと、同じ体勢で顔を近づける三男・幸空（こあ）くんの微笑ましい姿を公開している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛いが渋滞してる」「お兄ちゃんたちも末っ子にメロメロですね」「癒やされる光景」「尊すぎる」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】