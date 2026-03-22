「集中したいのにノイズに苦しめられる人」は何をすれば集中できるのか。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

集中したいのにノイズに苦しめられる人

「集中したいのに、なぜか集中できない」。

スマホの通知、SNS、仕事の雑務、次々と入ってくる情報。

現代では、意識しなくてもノイズが入り続けます。

しかし『ゆるストイック』という本では、集中力を高める方法を「精神論」ではなく、仕組みとして説明しています。

そのポイントは、「小さな目標」を設定することです。

人は、少しがんばれば達成できそうな目標があると、それに向かって挑戦したくなります。達成が見えやすい小さな目標を設定し、さらに少しずつ難易度を上げることで、モチベーションが続きやすくなります。

たとえば、ダイエットやトレーニングでは、

「まず2キロ減らす」

「毎日10分運動する」

といった小さな目標を立てると、続けやすくなります。

――『ゆるストイック』より

人間の脳は、「達成できそうな挑戦」に反応します。

逆に、目標が大きすぎると、行動が止まってしまう。

集中できない人の多くは、目標が大きすぎるのです。

集中は「ゲーム設計」で作れる

本書は、集中の仕組みをゲームに例えています。

徐々に目標を高くしていくと、達成感を味わいながら意欲的に取り組むことができます。

難易度が徐々に増すタスクは、ゲームでステージが進むごとに少しずつ難しくなるのと同じで、挑戦を楽しいものにしてくれます。

――『ゆるストイック』より

ゲームは、いきなり最終ステージから始まりません。

最初は簡単な課題からスタートし、徐々に難しくなっていく。

この設計があるから、人は夢中になります。

仕事や勉強も同じです。

小さなタスクから始める。

クリアしたら次に進む。

そうすると、集中は自然と続きます。

成長を「見える化」する

さらに『ゆるストイック』は、もう一つ重要な仕組みを紹介しています。

達成感を得るためには、自分の進歩を実感できる仕組みを取り入れることが大切です。

飲食店のスタンプカードやゲームのログインボーナスのように、小さな体験を積み重ねることで自信がつき、行動を続けることが楽しくなります。

この「小さな成功体験」の積み重ねが、目標への自信とモチベーションを高めるのです。

毎日やったことを記録していくカレンダーや、進歩を可視化できるアプリなどを使うと、自分がどれだけ成長しているかが一目でわかります。

――『ゆるストイック』より

ここでのポイントは、「可視化」です。

人は、自分の進歩が見えると続けられる。

逆に、成長が見えないと、やる気は消えていきます。

だから、記録する。

見える化する。

小さな達成を積み上げる。

集中力は才能ではない

『ゆるストイック』が伝えているのは、集中力は才能ではないということです。

集中とは、「小さな成功体験を積み上げる仕組み」から生まれます。

大きな目標を掲げるより、小さな達成を設計する。

ノイズに苦しんでいる人ほど、目標を小さくし、進歩を見える化する。

それが、集中を取り戻す最も確実な方法なのです。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は9.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86をスタートさせた。