森本慎太郎、城島茂＆高地優吾の“新師弟コンビ”にジェラシー→大暴走
城島茂、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）、森本慎太郎（SixTONES）が、22日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00〜後7：58）に出演する。
【番組カット】お、おおきい！2人がかりで抱えられるマグロの王様
この日、城島、高地、森本は、島の新たな木造船「サバニ」に乗って食料調達へ。島での釣り方は、餌に似せた仕掛けで獲物を食いつかせるサビキ釣り。新参者の高地もワクワクしながら釣り糸を垂らし、「あっ来た！2匹ついてる！」と、いきなりメバル2匹をゲットする。その後もベラやスズメダイなど、3人で次々10匹を釣り上げる。
岸に戻り、とれた魚をたき火で塩焼きに。キャンプ経験豊富な高地が「ちゃんとキッチン作りましょうよ」と呼びかけ、開拓13年間で誰も発想しなかったキッチンを作る。高地のひと言をきっかけに急きょ、島にある材料だけで、憧れのアイランドキッチン作りがスタートする。
目指すは、少ない燃料でも高火力を生み出せるアウトドア用ストーブ・ロケットストーブの構造を生かした本格コンロ。火加減を調節できて、移動式となる。さっそく二手に分かれ、城島と高地がコンロ作りに着手。イメージは、6年半前にレンガ4万枚をひたすら積み上げて造った「反射炉」のミニチュア版となる。高地は、城島に教わりながら、レンガ同士を天然の接着剤でくっつけて積み上げていく。
一方、森本はひとりさびしく調理台づくりを担当する。高地に付きっきりの城島を見て「師弟関係築くの早くない？」と嫉妬。森本は、構ってほしくて大暴走する。
そして、3人のアイデアが詰まったDASH島初の本格キッチン“移動式ロケットキッチン”が完成。記念すべき最初の料理は、中華料理となる。島の食材だけで作ったチャーハンやギョーザで完成を祝う。
さらに、森本の発案で「サバニ」を大改造。島の漂着物を使い、船の象徴「舵輪」を手作りする。海賊船さながらのかっこいい舵輪で操縦性が劇的に向上し、超高速船化が実現する。
【番組カット】お、おおきい！2人がかりで抱えられるマグロの王様
この日、城島、高地、森本は、島の新たな木造船「サバニ」に乗って食料調達へ。島での釣り方は、餌に似せた仕掛けで獲物を食いつかせるサビキ釣り。新参者の高地もワクワクしながら釣り糸を垂らし、「あっ来た！2匹ついてる！」と、いきなりメバル2匹をゲットする。その後もベラやスズメダイなど、3人で次々10匹を釣り上げる。
目指すは、少ない燃料でも高火力を生み出せるアウトドア用ストーブ・ロケットストーブの構造を生かした本格コンロ。火加減を調節できて、移動式となる。さっそく二手に分かれ、城島と高地がコンロ作りに着手。イメージは、6年半前にレンガ4万枚をひたすら積み上げて造った「反射炉」のミニチュア版となる。高地は、城島に教わりながら、レンガ同士を天然の接着剤でくっつけて積み上げていく。
一方、森本はひとりさびしく調理台づくりを担当する。高地に付きっきりの城島を見て「師弟関係築くの早くない？」と嫉妬。森本は、構ってほしくて大暴走する。
そして、3人のアイデアが詰まったDASH島初の本格キッチン“移動式ロケットキッチン”が完成。記念すべき最初の料理は、中華料理となる。島の食材だけで作ったチャーハンやギョーザで完成を祝う。
さらに、森本の発案で「サバニ」を大改造。島の漂着物を使い、船の象徴「舵輪」を手作りする。海賊船さながらのかっこいい舵輪で操縦性が劇的に向上し、超高速船化が実現する。