豪邸が話題になっているタレント・鈴木奈々が19日、自身のインスタグラムを更新。寝室のクローゼットの写真を投稿し、スケールの大きさが反響を呼んでいる。



【写真】壁一面にど～ん スケールが違うクローゼット さすが3億円豪邸

2021年に離婚し茨城を離れ、都内に居を構えた鈴木。「私の寝室にあるクローゼットです」と紹介し、壁一面の超ビッグサイズの収納を披露。ハンガーにつるされた服がきれいに並び、衣装ケースも無駄なく置かれている。



それでいて圧迫感ゼロ。見事なスペースの使い方だ。「整理収納アドバイザーの資格を持ってる赤プルさんに整理してもらってからずっとクローゼットの中身が綺麗です」と満足げ。夫・松丘慎吾とお笑いコンビ「チャイム」を組んでいる赤プルの手による、すっきりと収まった光景はさすが整理収納アドバイザー1級と感じさせる。



「やったー！朝の支度が楽になりましたー！最高!!!」と結んだ鈴木。自宅は2月に放送されたテレビ番組でリビングや寝室のキングサイズのベッドなどゴージャスな自宅が紹介され、「3億円」で購入したことが明らかに。9日にはインスタグラムにキッチンでのショットを公開している。



フォロワーからは「広っ!!!きれい」「素敵」「クローゼットで暮らせそう」「めちゃくちゃ大きい！」と羨望の声。部屋にクローゼットに鈴木、美しい取り合わせに「これ以上綺麗になってどうするの？」とのコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）