■これまでのあらすじ

バレンタインにチョコをくれたひかりのいじらしい姿にますます恋心を募らせる夫。家で妻とひかりをくらべて「もうちょっと素直になったら可愛げもあるのに」と毒づき、勢いで「そういう態度だと離婚も考える」と言ってしまう。すると、それを妻があっさり受け入れて!?



【妻side STORY】バレンタインに部下からチョコをもらってから、夫の様子は明らかにおかしくなっていました。昔から単純で思い込みの激しいところのある人ではありましたが…。

どうやら義理チョコを本命チョコだと勘違いしているみたいです。そんなバカなことがあるわけないのに…。私は子どもができませんでした。それを告げたとき、夫は「恵美にだけ愛情を注げる」と前向きな言葉で私を励ましてくれたんです。その言葉を支えに結婚生活を続けてきたというのに…。「ちょうど子どももいないしさ。離婚も簡単だろ？」そんなことを言い出すなんて、あんまりにも残酷で無神経。夫になんの期待もしなくなってはいましたが、今回の一件で愛想を尽かしました。そんなに離婚したいならそうしましょう。私にはすがる理由なんてひとつもない。家政婦のような生活とは、さよならです。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)