【木村 隆志】「嵐のラストツアー」がついに開幕も…”テレビ出演なし”で活動終了するのはなぜか？業界内で噂されるその実情

札幌だけで数百億円の経済効果

二宮和也がWBCのスペシャルサポーターとして連日Netflixの中継に出演中の13日・14日・15日、嵐が大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で3日連続ライブを行った。

その熱狂は凄まじい。チケットを持たないファンも現地を訪れ、来場者が北海道の各地に宿泊して観光するなど、その経済効果は200〜300億円と試算されている。

さらにSNSにもライブの内容や感想、ツアーグッズや銀テープを求める声などが錯綜。喜びと悲しみ、幸福と諦観が混在した異様な熱気が生まれている。

今後のライブツアーは4月1日・2日の東京ドーム、6日・7日・8日のバンテリンドームナゴヤ、24日・25日・26日のみずほPayPayドーム福岡、5月15日・16日・17日の京セラドーム大阪、31日の東京ドームと続き、嵐は活動終了する。

嵐はどんなフィナーレを迎えるのか。さらにラストツアーと活動終了をメディア関係者たちはどのように見ているのか。何度か取材歴があり、嵐にまつわる書籍も執筆した経験も踏まえて、嵐の残り2か月と今後を掘り下げていく。

テレビに出演せず終了するのか

人気グループでありながら、活動終了前にこれほど動きがないのは極めて珍しい。事実、ラストツアーはこれといった会見やPRなどを行わずひっそりとスタートした。

この半年あまりテレビ局や出版社で嵐について話を聞いても、「普通はライブに来られないファンに向けたメッセージをもっと送るものですが……」「マネジメント側も、もうひと稼ぎさせたいはずなのに」「年末の音楽特番に出てもらえなかった時点である程度あきらめている」などと歯切れの悪い言葉ばかりが返ってくる。

実際、彼ら5人の姿はファンクラブ向けの動画やSNSでしか見られないのだから、そんな落胆ムードも無理ないだろう。

今年1月、情報番組を手がけるテレビマンから「嵐が某局の音楽番組に出演する」という話を聞き、ある芸能事務所関係者も「僕もその話は耳にした」と言っていたが、まったくのガセだった。一部テレビマンの動きや業界内の待望論が曲解されて、こちらに伝わってきたのかもしれない。

それでも3月4日に最後のデジタルシングル『Five』をリリースしたこともあって「音楽番組でその新曲と名曲リレーを披露してほしい」という声が今なお聞こえてくる。

ただ、コアなファンほど「ライブとSNSだけでいい」という声をあげ続けていることにも気付かされる。「ファンのために解散という形を選ばず、時間を置いて最後にライブをしてくれるだけでありがたい」「ずっとアイドルとして頑張ってきた大野くんには自由に生きて幸せになってほしい」などと彼らの思いを汲み取るような声が目立つ。

ファン以外にはあまり知られていないが、『Five』は3月4日にデジタルリリースされたほか、最後のライブが行われる5月31日にCDシングルとしても発売される。ところがこれは完全受注生産であり、2月23日ですでに受付終了。しかもブルーレイセットとDVDセットの1人各1点しか購入できない。つまり、もう売上額や枚数、ランキングなどはまったく考えておらず、純粋なファンサービスに徹している。

自分たちを大切にしてくれていることが伝わってくるから、ファンたちは昨年5月6日のツアー開催発表以来、「無理してメディアにでなくていい」という声をあげ続けているのだろう。

何もできないライト層のファン

そもそも「5人そろわなければ嵐としてメディア出演しない」というスタンスなのだから、芸能活動をしていない大野智にその気がなければ難しいのは当然の話。

その大野は2月28日にSTARTO ENTERTAINMENTからの退所を発表し、「14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました」「活動終了後は、自分らしくマイペースに出来る事をやっていけたらと思っています」などとコメントした。

これを事務所スタッフだけでなく、メディア関係者への決別宣言のように受け止めている人が少なくない。

とはいえ、嵐のファンはライブに訪れるコア層だけでなかったことも事実。「テレビや雑誌などで見せる仲の良さや楽しげなトークが好きだった」というライト層も多かった。

幼い子どもや高齢者も含めその幅は広く、「最後にテレビで見たい」というニーズは間違いなく存在する。しかしライブに参戦するコア層の熱量に押され、ネット上で声をあげづらくなっているライト層が、何もできない状態に置かれていることは確かだ。

だからこそテレビマンや雑誌編集者の中には、「もちろん売上もほしいが、それだけでなく最後に一度出てほしかった」という無念さを口にする人たちもいる。「ともに成功してきた」「たくさんのものを一緒に作ってきた」という思いが、メディアではなく、ライブやSNSでしか姿を見せないことへのやるせなさにつながっているのだろう。

アーカイブ特番だけでも実現したい

しかし、ずっと待っていてくれたファンクラブ会員を第一に考える彼らが「他のメディアに出演するリスクに配慮すべき」という見方もある。

多忙を極めるメンバーもいるなかで、「体調を崩してライブに穴を空けることだけは絶対にできない」という体調管理の難しさがその背景にある。最後まであきらめずに番組や雑誌への出演をオファーしたい気持ちはあるものの、それがスケジュール的に難しいことは理解しているという。

そんなテレビ局や出版社の実質的な「セカンドプラン」と言われているのがアーカイブの編集だ。特にテレビ局は嵐の出演映像を多数保有している。

音楽番組でのパフォーマンスはもちろん、バラエティのトークも含めた「2〜3時間の嵐特番を許可してほしい」という打診はしかるべきところだろう。一方、出版社からも「これまでの写真やトークを再編集したムック本などの発売を許可してほしい」という声が聞こえてくる。

ただ、そこにも「結局それも彼らの意向に沿うものではないだろう」「芸能活動を続けるメンバーや、後輩グループが台頭するSTARTOとの関係を悪化させないために無理しないほうがいい」といった慎重論があるという。

ともあれ、明確な答えこそ出ていないものの、メディア関係者が蚊帳の外のような状態に置かれているのは間違いない。

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【つづきを読む】『活動終了に向け、嵐の5人が示した「別格の幕引き」…SMAPと嵐、「国民的アイドル」の終わり方から見えたもの』

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