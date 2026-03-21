「働きがいのある会社」とは、単に待遇が良い職場ではなく、社員が誇りを持って働き、能力を発揮できる環境が整った会社を指す。Great Place To Work Institute Japan（GPTW Japan）が発表した2026年版ランキングには、過去最多となる683社が参加し、その中から特に女性からの支持が高かった企業が選ばれた。本記事では、特に「女性の働きがいが高い会社」に注目し、規模別に選出された10社をランキング形式で紹介する。（Diamond WEEKLY事業部 編集チーム）

25年版の評価ポイントは

公平性・信頼・良好な人間関係

2026年3月、Great Place To Work Institute Japan（以下、GPTW Japan）は、日本における「働きがいのある会社」の女性ランキングを発表した。

働きがいのある会社とは、マネジメントと従業員との間に信頼があり、一人ひとりの能力が最大限に生かされている会社のことを指す。26年版は過去最多の683社が参加し、一定水準を満たした会社の中から特に女性からの支持が高かった企業がランキングされた。

女性ランキングは、大規模部門（社員1000人以上）、中規模部門（同100〜999人）、小規模部門（同25〜99人）という3つのカテゴリーに分かれており、各部門ごとに10社選出されている。

25年版では、公平性・信頼・良好な人間関係という共通点が見られた。誰もが正当に扱われる職場風土に加え、経営層の言行一致や適切な人材配置など、組織への信頼感が高いことが特徴だった。こうした環境づくりは、女性に限らずすべての従業員の働きがい向上にもつながっている。

26年版ではどんな取り組みが評価されたのか。各部門の上位10社を見てみよう。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）