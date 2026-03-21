本日3月21日（土）よる10時〜10時54分 日本テレビ系で「ヒロミのおせっ買い！」を放送。

■TVer：https://tver.jp/series/sr1r3lth25

買い物にロマンを持つ男・ヒロミと、買い物好きのシソンヌ 長谷川忍、Snow Man 佐久間大介が“買い物で悩む芸能人”に“おせっ買い”（お節介）を焼く！令和の新“お買い物ロケバラエティー”。「そこそこ大きい買い物」をするゲスト芸能人をMC3人が見守りつつ、ワイワイと盛り上げながら買い物をサポートしていく、笑いあり、情報ありの内容盛りだくさんなほっこりバラエティーだ。

芸能人らしいアッパーな買い物から、逆に明日買いたくなるような身近な情報盛りだくさんの買い物もあり、ショッピングを通じてゲスト芸能人の生活感、はたまた人生観を知ることができる。すこ〜し強めのプレッシャー（!?）もあるヒロミの“お節介祭り”で、芸能人たちはなにを購入していくのか、要チェック！中にはヒロミの言葉がゲスト芸能人にとっても、視聴者にとってもグッとくる金言になり、人生がちょっと変わるなんてことも…？

第5弾となる今回の内容をご紹介！

●横山裕が親友・相葉雅紀に感謝のサプライズプレゼント！先輩の木村拓哉もうなる絶品納豆や味噌など腸活セットをおせっ買い

昨年の「24時間テレビ」でチャリティーランナーを務めたSUPER EIGHTの横山裕は、スターターとして駆けつけ、応援してくれた親友の嵐 相葉雅紀に感謝を伝えるため、サプライズプレゼントをすることに。そこで横山は相葉が現在はまっているという腸活にちなんで、納豆と味噌の“最強腸活セット”をヒロミたちと一緒におせっ買い！

最初に訪れたのは、納豆の名産地として知られる茨城県のアンテナショップ「IBARAKI sense（イバラキセンス）」。多い時で納豆商品が50種類以上並ぶという都内最大級の品揃えを誇るこちらのショップで、お目当ての腸活に効く納豆を探す。わら納豆からキムチ納豆、金箔があしらわれた豪華な納豆まで、さまざまな種類の中から横山は相葉のために何をセレクトするのか？

さらに、横山と相葉の大先輩である木村拓哉が舌鼓を打った絶品納豆があるという高級納豆店「二代目 福治郎」の商品を、秋田の本店から木村に扮した“あの芸人”が中継!? 果たして木村がうなった、塩をかけて食べるという納豆の味とはどんなものなのか…？そして、25粒で1万円超えという超高級納豆も登場！

続いて、都内最大級の70種類の味噌が揃うという1934年創業の老舗「佐野みそ 亀戸本店」で味噌探しをする一行。味噌のプロの店主がセレクトした個性豊かな6種類の味噌を試食し、横山も「マジでうまい」、「今日感動ですね、これ」と大興奮！それだけではなく、相葉のために愛情たっぷりの“オンリーワン味噌”を手作りすることに。味噌作り中に横山が明かした、親友・相葉との深い絆が誕生したきっかけとは？

そして、合計金額4万4000円超えの“最強腸活セット”に相葉はどんな反応を示すのか…？

●ママになった岡田結実が夫婦で最新家電探しへ！父・岡田圭右の友人であるヒロミが結実のために太っ腹なおせっ買い!?

昨年4月に美容関係の会社に勤める一般男性との結婚を発表。今年2月に第一子を出産の報告をした岡田結実が、夫と一緒に夫婦でテレビ初出演。ママになった岡田だが、現在自宅に家電が全くないとのことで、ヒロミにおすすめを紹介してほしいと依頼。ラブラブな様子を見せる岡田夫婦に、ヒロミが最新家電をおせっ買い！

一行がやってきたのは家電量販チェーン・ヤマダデンキの中でも国内最大級の売り場面積を誇り、品揃えナンバーワンだという「ヤマダデンキ LABI（ラビ）池袋本店」。

最新家電が多数揃うこの店舗で岡田が狙うのは、調理家電と空気清浄機。生まれたばかりの子どものために、空気をきれいに保ち、おいしい料理を作ってあげたいと語る。

そこでまずは、ヤマダデンキの家電アドバイザーが激推しする大人気の調理家電を見ていくことに。電気を使って無水調理ができる電気調理鍋は、カレーや蒸し野菜も作ることができて、ご飯まで炊けるという優れもの。赤ちゃんの離乳食作りにもいかせると聞き、岡田も「いいですね」ととても気になる様子。

続いて自宅で猫を飼っているという岡田は、いま注目を集めている空気清浄機をチェックすることに。脱臭力に特化した最新機能を備える空気清浄機や、インテリアとしても使えるスタイリッシュな空気清浄機など、幅広い品揃えに迷ってしまう岡田。

空気清浄機はいったんキープしさらに売り場を散策していくと、水を10秒肌に当てるだけでスベスベになるという話題のシャワーヘッドを見つける。そしてヒロミは、大阪・関西万博でも話題になった1台6000万円の未来型入浴マシーンに興味津々。ヒロミからまさかの発言も…！

こうしてさまざまな最新家電を見ていくが、果たして岡田は最終的にどんな家電を購入するのか…？さらに岡田の父である、ますだおかだ 岡田圭右と親交のあるヒロミが、娘・結実のためにした「感動的サプライズ」とは…!?

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