ＴＢＳの江藤愛アナウンサー（４０）が、またまた泣いた。

２０日放送の同局系情報番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜午前５時２０分）は「全国！中高生ニュース 卒業おめでとうＳＰ」コーナーで、神奈川・松田中学校の黒板アートを紹介。番組では６度わたって同校を取材しているが、この日は１、２年生が、卒業する３年生に送る黒板アートの模様を伝えた。

金曜の司会を務める江藤アナは、ＶＴＲ後に「さすが松田中学校ですよね。技術だけじゃなくて、心を受け継ぐっていうのがね。いつも『ＴＨＥ ＴＩＭＥ，』に寄り添ってくれて本当にありがとう！」と感激。大粒の涙を流しながら「ああ、止まらない！ おめでとう！」と祝った。

江藤アナは「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（木、金）「ひるおび」（月〜水）「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」のほか、スポーツ中継（世界陸上など）も担当しており、「江藤アナを見ない日はない」と言われるほど。２１年からは「エキスパート特任職トップスペシャリスト」に昇進し、管理職にもなっている。

昨年１２月に発表された「好きな女性アナウンサー」で、３年連続となる２位と日本を代表する人気アナに。今回の隠さず涙を見せる飾らない姿も好感を呼んでいるが、本人はなぜか犧甍感瓩鯤いているという。

「江藤さんは涙もろいことを自認しているのですが、番組で泣くたびに視聴者や周囲から『働きすぎて心労が重なっているのでは？』と心配されてしまうことに困惑しているんです。局にも過重労働への批判が寄せられたこともある。そうした事態に、江藤アナは『また心配されてしまう…』などと気をもんでいます」（ＴＢＳ社員）

売れっ子アナはつらい…。