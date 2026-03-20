今季のプレミアリーグで最も存在感を示している選手は誰なのだろうか。



『Sky Sports』では記者とジャーナリストを集め、プレミアリーグに所属する選手のランク付けを行った。各記者がそれぞれトップ40を選出し、その中で名前の挙がった回数の多い25選手のリストを公開した。



トップとなったのが、マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスだ。今季はキャリアハイの活躍をここまで披露しており、16アシストはリーグトップ。ケビン・デ・ブライネ、ティエリ・アンリの20アシストがプレミアの記録となっており、残り8試合での記録更新に注目が集まっている。





2位と3位はともにアーセナルから。デクラン・ライスとガブリエウ・マガリャンイスが選ばれた。ライスはMFとして、マガリャンイスはDFのリーダーとしてチームに貢献しており、特にこの2人はアーセナルの強みであるセットプレイの中心人物でもある。ライスがキッカー、マガリャンイスはターゲットマンとしてゴールとアシストを記録。今季はすでに3ゴール4アシストと計7得点に関与している。そして4位はマンチェスター・シティのアーリング・ハーランド。ここにきて得点ペースは落ちているが、22ゴールは得点ランキングトップ。7アシストを記録するなど、自分でゴールを奪う以外のところでも力を発揮している。5位はリヴァプールのドミニク・ショボスライ。今季の彼のフリーキックは非常に強力で、敗れてしまったものの、アンフィールドでのシティ戦の先制点は名手であるジャンルイジ・ドンナルンマも見送るしかなかった。その後はトップ5と同じようにBIG6の選手が並ぶことになったが、10位でようやくBIG6外のアストン・ヴィラからモーガン・ロジャーズが選出された。4位のハーランドと同様に得点ペースの低下は気になるポイントだが、リーグ戦ではすでに8ゴール5アシストと素晴らしい数字を記録している。3月の代表ウィークを戦うイングランド代表にも選ばれており、さらなる飛躍が期待される。6位 アントワーヌ・セメンヨ(シティ)7位 ウィリアム・サリバ(アーセナル)8位 ダビド・ラヤ(アーセナル)9位 ジョアン・ペドロ(チェルシー)10位 モーガン・ロジャーズ(アストン・ヴィラ)11位 ユリエン・ティンバー(アーセナル)12位 ジャンルイジ・ドンナルンマ(シティ)13位 イゴール・チアゴ(ブレントフォード)14位 ブカヨ・サカ(アーセナル)15位 ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)16位 ウーゴ・エキティケ(リヴァプール)17位 モイセス・カイセド(チェルシー)18位 リース・ジェームズ(チェルシー)19位 マルティン・スビメンディ(アーセナル)20位 エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)21位 ベルナルド・シウバ(シティ)22位 ブライアン・エンベウモ(ユナイテッド)23位 マーク・グエイ(シティ)24位 エンソ・フェルナンデス(チェルシー)25位 カゼミロ(ユナイテッド)このランキングは30節終了時点のものであり、残りの8節で順位の変動はあるのだろうか。