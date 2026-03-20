八木勇征『ヤンドク！』クランクアップに「すごく光栄でした」【コメントあり】
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）が23日に最終回を迎える。本作でクセ強医師を演じた俳優陣のクランクアップの様子が解禁となった。
【写真】目が笑っていない…何かを抱えている表情を見せる八木勇征
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
１クール走り抜けた今作には、毎話さまざまな医師が登場。放送中にはSNSでも関連ワードがトレンド入りを果たすなど、クセが強い医師たちが物語を盛り上げた。そんなクセ強キャラを演じた森崎ウィン、宇垣美里、八木勇征、葉山奨之が、橋本環奈らレギュラー出演者より一足先にクランクアップ。撮影を終えた際の感想コメントが到着した。後半のキーパーソン・小田桐蒼（おだぎり・あおい）を演じた八木は「クランクインの日から、すでに何ヶ月も一緒に撮影していたかのような温かい空気感で迎えていただけてすごく楽しかったです」と笑顔で撮影を振り返った
そして、各話を盛り上げたクセ強医師たちが最終話にも全員集合することが判明。それぞれどんなシーンでの再登場となるのか。
■八木勇征コメント
「子供の頃からみていた“月９”という枠に、この『ヤンドク！』という作品で初めて携わらせていただきすごく光栄でした。クランクインの日から、すでに（皆さんと）何ヶ月も一緒に撮影していたかのような温かい空気感で迎えていただけてすごく楽しかったです。最後までケガなく無事撮り終えられることを願っております、ありがとうございました！」
【写真】目が笑っていない…何かを抱えている表情を見せる八木勇征
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
そして、各話を盛り上げたクセ強医師たちが最終話にも全員集合することが判明。それぞれどんなシーンでの再登場となるのか。
■八木勇征コメント
「子供の頃からみていた“月９”という枠に、この『ヤンドク！』という作品で初めて携わらせていただきすごく光栄でした。クランクインの日から、すでに（皆さんと）何ヶ月も一緒に撮影していたかのような温かい空気感で迎えていただけてすごく楽しかったです。最後までケガなく無事撮り終えられることを願っております、ありがとうございました！」