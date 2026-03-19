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人気グルメYouTuberの山崎NANAが自身のYouTubeチャンネル「山崎NANA(YamazakiNANA)」で「【吉野家】牛丼と油そばをガッツリ食べれる最強の満腹セットを爆食したら最高に美味しすぎた！【期間限定メニュー】【牛丼・油そばセット】」と題した動画を公開した。



動画では、吉野家の新商品「牛丼・油そばセット」を実食。定番の牛丼と、もちもちの太麺が特徴の油そばというボリューム満点の組み合わせを味わい尽くしている。



山崎は「今日は吉野家の新作、食べに来ました」と宣言し、「牛丼・油そばセット」を注文。運ばれてきた牛丼と油そばはどちらも並盛りで、そのボリュームに驚きの表情を見せた。



まずは油そばから実食。のり、ネギ、メンマが乗った一杯をよく混ぜると、食欲をそそる香りが立ち上る。付属のお酢とラー油は使わず、まずはそのまま一口。「もちもちおいちーね」と、太麺の食感を絶賛した。ニンニクや背脂、ラードが入っているものの、「思ったより優しい」味わいだという。



続いて、付属のお酢とラー油を全投入。再び麺をすすると、先ほどとは打って変わって「辛い」と一言。ラー油の辛味とお酢の酸味がアクセントとなり、さっぱりとした味わいに変化したようだ。優しいベースに辛味がバッチリ決まり、お酢が味を引き締める絶妙なバランスを高く評価した。



「新人」である油そばのデビューを盛り上げるべく参戦した「先輩」、吉野家の牛丼も実食。「とろとろでありながらしっかり肉肉しい」牛肉と、食感を残しつつもとろとろに煮込まれた玉ねぎのコンビネーションに「おいちー」と笑みがこぼれる。時折アクセントとして加わる紅生姜も「これが旨い」と、王道の味を再確認した。



山崎は、この組み合わせを「わんぱくセット」「炭水化物×炭水化物」と表現しつつ、その罪深い魅力に夢中に。ピリ辛ニンニク油そばで刺激された食欲のままに王道牛丼をかきこむ幸せを体現し、「名コンビ誕生」と太鼓判を押した。ボリューム満点ながら、最後まで飽きさせない味の変化と、王道の安心感が両立したセットであると結論付けている。