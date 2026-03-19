『黄金のワンスプーン！』（TBS系）の公式SNSが更新され、Snow Manの宮舘涼太の笑顔ショットが公開された。

【写真＆動画】宮舘涼太『黄金のワンスプーン！』場面写真＆コメント／予告映像

■宮舘涼太＆浮所飛貴らが長野へ！

3月20日放送回では、宮舘が愛され食材を求め、ACEesの浮所飛貴、アンタッチャブルの柴田英嗣とともに長野旅へ。超希少な「幻の豚肉」と今が旬の「長芋」を使った地元ならではの絶品料理を堪能する。

さらに、インスピレーションを受けた宮舘がエレガントなレストランでParty time。及川光博、M!LKの佐野勇斗・塩崎太智（崎は、たつさきが正式表記）、山田優ら豪華ゲストを迎え、明日すぐにマネしたくなるエレガント料理でおもてなしする。

■宮舘涼太がエレガント衣装で見せた無邪気な笑顔

「ダテ・ド・ボヌール開店準備」として公開された写真では、胸元に赤いバラをあしらった光沢感のあるコック服に、バラ柄のエプロンを合わせた宮舘が、鉄板越しに目を細めて笑顔を見せながらゲストに楽しげな表情を向けている。

その後ろではフットボールアワーの後藤輝基も大きく口を開けて笑顔を見せており、現場の和やかな雰囲気が伝わってくる1枚となっている。

SNSでは「めちゃくちゃ楽しそう」「眩しすぎる笑顔」「目尻の笑い皺がたまらん」「舘様の笑顔は人を幸せにする」「かわいい！」「笑顔が尊い」などの声が寄せられている。

■宮舘涼太が長野ロケをエレガントに振り返るコメント動画も

さらに公開された動画では、宮舘が今回のロケについてコメント。

「今回は長野県にお邪魔させていただいたんですけど、長芋の収穫と、そして…ポーク、非常に美味しかったです」と振り返り、「たくさんインスピレーションをいただいたので、それをどう自分なりに料理でアレンジするか奮闘しました」と語った。

そして最後には「その模様をぜひご覧頂きたいなと思います」と丁寧に呼びかけ、締めくくっている。

■『黄金のワンスプーン！』予告映像

Snow Man

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