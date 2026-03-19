後半に一挙3点！リヴァプールがガラタサライに大勝して逆転でCLベスト8進出！
18日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16・2ndレグでリヴァプールとガラタサライが対戦し、4-0でリヴァプールが勝利を収めた。
1stレグを0-1で落としていたリヴァプールは、序盤から猛攻を仕掛けてガラタサライゴールに迫り、25分にコーナーキックからドミニク・ショボスライが左足でシュートを決めて先制する。
先制後もリヴァプールは攻撃の手を緩めず、前半アディショナルタイム2分にはショボスライが相手ペナルティエリア内で倒されてペナルティキックを獲得。追加点の絶好機を迎えたが、モハメド・サラーがゴール正面に蹴ったボールはガラタサライの守護神ウグルカン・チャクルに足でブロックされてしまい、得点にはならなかった。
さらに、62分には左サイドからフロリアン・ヴィルツとのパス交換で中に侵入してきたサラーが左足でファーサイドにカーブをかけたシュートを決めて4点目を奪い、2戦合計のスコアを4-1とする。
その後、ガラタサライも一矢報いろうと攻勢に転じる場面もあったが、ヴィクター・オシムヘン、ノア・ラングを負傷交代で欠いた攻撃陣は迫力に欠け、リヴァプール守備陣に対して得点チャンスを作ることができない。
試合はこのまま4-0でタイムアップを迎え、リヴァプールが2戦合計4-1でガラタサライを下して準々決勝進出を決めた。
［スコア］
リヴァプール 4-0（合計4-1）ガラタサライ
［得点者］
リヴァプール
ドミニク・ショボスライ(25)
ヒューゴ・エキティケ(51)
ライアン・グラフェンベルフ(53)
モハメド・サラー(62)