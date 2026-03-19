18日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16・2ndレグでリヴァプールとガラタサライが対戦し、4-0でリヴァプールが勝利を収めた。



1stレグを0-1で落としていたリヴァプールは、序盤から猛攻を仕掛けてガラタサライゴールに迫り、25分にコーナーキックからドミニク・ショボスライが左足でシュートを決めて先制する。



先制後もリヴァプールは攻撃の手を緩めず、前半アディショナルタイム2分にはショボスライが相手ペナルティエリア内で倒されてペナルティキックを獲得。追加点の絶好機を迎えたが、モハメド・サラーがゴール正面に蹴ったボールはガラタサライの守護神ウグルカン・チャクルに足でブロックされてしまい、得点にはならなかった。





しかし、リヴァプールは後半に入って一気にガラタサライを突き放す。51分に右サイドから相手守備陣の背後に抜け出したサラーのグラウンダーの折り返しをヒューゴ・エキティケが左足で合わせて追加点を決めると、直後の53分にはライアン・グラフェンベルフがゴール前のこぼれ球を押し込み3点目。さらに、62分には左サイドからフロリアン・ヴィルツとのパス交換で中に侵入してきたサラーが左足でファーサイドにカーブをかけたシュートを決めて4点目を奪い、2戦合計のスコアを4-1とする。その後、ガラタサライも一矢報いろうと攻勢に転じる場面もあったが、ヴィクター・オシムヘン、ノア・ラングを負傷交代で欠いた攻撃陣は迫力に欠け、リヴァプール守備陣に対して得点チャンスを作ることができない。試合はこのまま4-0でタイムアップを迎え、リヴァプールが2戦合計4-1でガラタサライを下して準々決勝進出を決めた。［スコア］リヴァプール 4-0（合計4-1）ガラタサライ［得点者］リヴァプールドミニク・ショボスライ(25)ヒューゴ・エキティケ(51)ライアン・グラフェンベルフ(53)モハメド・サラー(62)