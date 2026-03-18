熱狂の終わり？販売現場が語る「現在のハンターカブ」

2026年1月30日、ホンダは原付二種レジャーモデルの筆頭、新型「CT125・ハンターカブ」（以下、ハンターカブ）のカラーバリエーションを変更し、発売しました。

数年前、コロナ禍のアウトドアブームとともに「納車1年待ち」という伝説を作ったハンターカブ。

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バイクファンのみならず、キャンプ好きやファッション層までを巻き込んだ熱狂から数年が経ち、最新モデルに対する市場の視線は、今、驚くほど冷静なものへと変化しています。

果たしてハンターカブの勢いは衰えたのか、それとも新たなフェーズに突入したのか。販売現場のリアルな声とともに、2026年現在の原付二種市場の核心に迫りたいと思います。

まず、発売直後の販売現場に取材を試みると、かつての熱狂を知る者からすれば少々意外な答えが返ってきました。

「正直なところ、特別に爆発して売れている、という印象はありません」そう冷静に語るのは、東京都内のホンダドリーム担当者です。

西日本の拠点であるホンダドリーム姫路でも、似たような感触を得ているようです。

「あまり動いていない、というのが正直な感覚です。今はADV160のような、より長距離走行に余裕のあるモデルや、少し排気量の大きなクラスへお客様の関心が移っているように感じます」

他にも、「ちょこちょこは出ています。新色が出たばかりなので、ある程度の受注はしていますが、以前のように『入ってきた瞬間に売れてなくなる』というほどの勢いではないですね」といった声がありました。

こうした声だけを聞くと、ハンターカブの時代が終わったかのような錯覚に陥るかもしれません。

しかし、長年ホンダ車を見守ってきたホンダドリーム所沢の担当者の分析は、より深い本質を突いています。「コロナ時期のような異常な売れ方ではないのは確かです。ですが、あくまで店舗の感覚としては、安定的に注文があるモデル。

毎回のルーティンというか、新色が登場した今のタイミングで着実に注文が増え始めています。ブームではなく、もはや“定番”として定着した証拠ではないでしょうか」

市場が落ち着いた背景には、2025年4月から施行された「新基準原付」の影響も少なからずあるでしょう。

125ccの排気量を持ちながら最高出力を4.0kW（約5.4PS）以下に抑えたモデルが「原付免許」で乗れるようになったことで、原付二種というカテゴリ自体の境界線が変化しました。

しかし、CT125・ハンターカブは当然ながら「新基準」の枠には収まりません。最高出力6.7kW（9.1PS）を誇る空冷4ストローク単気筒エンジンを搭載した、正真正銘の「原付二種」です。

同車は総排気量123ccのエンジンを搭載。燃費性能はWMTCモード値で66.9km／Lを誇り、定地燃費値（60km／h）では63.0km／Lに達するなど、レジャーモデルながら優れた経済性を兼ね備えているのも大きな特徴です。

そしてハンターカブを選ぶユーザーは、単なる移動手段を求めているわけではありません。110ccではなく、125ccであることによる余裕は、力強いトルクで山道を登り、幹線道路をリードすることが可能です。

さらにオフロード走行を可能にするスペックとして、アップマフラーやハイマウント吸気など、本格的なオフロードテイストが実装されています。

そして大型キャリアの搭載など、キャンプギアを満載してもびくともしない堅牢な作りも魅力のひとつでしょう。

これらの価値は、新基準原付では決して得られないもの。つまり、かつての「ブームだから買う」層が去り、今は「このスペックでなければならない」という本質的なファンが残っている状況と考えられます。

また、今回追加された新色「アステロイドブラックメタリック」や「マットフレスコブラウン」といったラインナップを見ると、ホンダがハンターカブを単なる「流行りモノ」ではなく、より長く愛される「ライフスタイルの一部」へと昇華させようとしている意図が見て取れます。

象徴的な「グローイングレッド」を継続させつつも、新たに追加されたカラーはよりシックで、都市部の街並みにもしっとりと馴染むトーンが選ばれている印象。

かつてのハンターカブが、自然界で“映える”ビビッドなカラーを主役として熱狂を生んだフェーズを経て、今はより日常のファッションや生活環境にマッチする「落ち着いた質感」へと、その価値の幅を広げているのです。

これこそが、販売店で「新色が出るタイミングで注文が増える」理由のひとつではないでしょうか。

記事の冒頭で「特別売れていない」という現場の声を紹介しましたが、これは決してネガティブな意味ではありません。

かつてのブーム期、ハンターカブは「投資の対象」や「SNS用のツール」として、ある種、実力以上に膨れ上がった需要の中にありました。

しかし今は違います。ホンダドリーム各店の声を総合すると、ハンターカブは今、「スーパーカブ」と同じ領域、つまり「あって当たり前、選ばれて当然」の、一種のインフラに近い立ち位置へと移行したと言えるでしょう。

「安定的に注文がある」 この言葉こそが、ユーザーにとってもっとも心強い響きです。

パーツの供給も安定し、アフターパーツの市場も成熟しきった今こそ、ハンターカブをもっとも賢く、深く楽しめる時期が来たということ。

ブームが去った後に残るもの。それは、本物の実力のみで、ハンターカブは、もはやお祭り騒ぎの主役ではありません。

日常を支える相棒として、信頼できる1台として選ばれているのです。販売店の「落ち着いた反響」は、市場がこの名車を“正当に評価し始めた”証と言えそうです。