BTSが、3月20日にリリースする5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」のMVティザー映像を公開した。

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本楽曲は、アップビートなオルタナティブポップジャンルの楽曲で、人生という荒波の中でも立ち止まることなく、泳ぎ進み続ける姿勢を歌っている。RMが作詞全般を担当し、今のBTSが考えていることが楽曲に込められている。

公開された映像は、一人の女性が誰もいない博物館へと急いで駆け込むシーンから始まり、やがて周囲の照明が次々と消え、模型だけがスポットライトを浴びる。画面は陽光で輝く海へと切り替わり、穏やかな波の上に“SWIM”という文字が現れて締めくくられる。監督はTanu Muinoが務めた。

なおBTSは、3月21日には韓国 光化門広場一帯にて『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を開催。続いて24日にはSpotifyと協業し、ニューヨークで『Spotify X BTS: SWIMSIDE』を開催する。同公演では、現地のファンの前で新曲を披露する予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）