1.ゆっくりまばたきで好意を伝える

猫同士では、敵意のないことを相手に伝えるために、ゆっくりとまばたきをする「スローブリンク」が使われます。これは、愛猫に友好的な気持ちを伝えるのにも使えるシンプルな方法のひとつです。

猫と目が合ったときには、ジッと見つめ返さずに、ゆっくりとまばたきをしてみましょう。ポイントは、1、2、3とゆっくりと目を閉じることです。

もし、猫が同じようにまばたきを返してくれたら気持ちは伝わっていますよ。

2.穏やかな声で話しかける

猫は飼い主の声のトーンで、どのような感情でいるかを判断しています。聴覚がとても敏感なのです。そのため、機嫌がよくてテンションが高くても、ふだん出さない甲高い声や大きな声だと猫を緊張させてしまいます。

気持ちを伝えるために猫に話しかけるときには、いつも通りに落ち着いたトーンで話すことが大切です。それが「大好き」な気持ちでも、いたずらに対する苦情でも、穏やかな声なら猫は安心して聞いてくれるでしょう。

3.猫のペースに合わせる

猫は生活の中のあらゆる物事を自分で選ぶことを大事にするため、飼い主との触れあいも、ごはんの時間も、本来は自分のペースでやってもらう方が猫は嬉しいのです。

そのため、猫に気持ちを伝えたいときには、人のタイミングを押しつけないことが大切です。触れあうときも猫を呼んで近づくのを待つ、撫でていて嫌がったらすぐにやめるなど、猫のペースに合わせましょう。

猫は、落ち着いているときの方が、気持ちは届きやすいものです。

4.猫好みのふれあいが重要

愛猫に「特別」を伝えるスキンシップでは、単に撫でるのではなく、猫の好みに合わせてあげましょう。

頬や耳のうしろをコチョコチョするのは、たいていの猫が好みますが、撫で方の好みは猫それぞれ異なります。指を立ててブラシのようにゴシゴシするのが好きな猫もいれば、優しく毛並みを整えるように撫でられるのを好む猫もいます。

ふだんからいろいろな触れ方をして、愛猫の好みを探っておくことは、飼い主からの愛情表現には必要です。

5.規則正しいケアで信頼を積み重ねる

どんなにその場その場で気持ちを表現しても、積み重ねたものがあるかないかで、猫の受け取り方も変わってきます。

猫は「いつもと同じ」が大好きです。ごはんの時間、遊びの時間、飼い主の出かける時間や帰宅時間など同じパターンをつくることも、立派な愛情表現です。

習慣的に同じ人が同じリズムでお世話をしてくれることで、猫の心の中でじわじわと信頼関係が育まれていきます。毎日の積み重ねが何よりの「キモチ」を伝えるベースとなるのです。

まとめ

猫に気持ちを伝えるために必要なのは、高価なグッズでも特別高価なキャットフードでもありません。

飼い主が猫同士で行うボディランゲージを活用することで、猫に対して気持ちが伝わりやすく、また飼い主も愛猫の気持ちを感じることができるのです。

忙しい飼い主さんは、毎日食事を与えてトイレ掃除をするだけの関係になってしまいがちです。片手間に相手をしているときもあれば、猫のペースに合わせるどころか、抱き上げて移動させてしまうこともあるでしょう。

それでも、ほんの1秒2秒の時間でも気持ちを伝えることで、愛猫も安心して毎日過ごしてくれます。肩肘を張らずに、愛猫とのコミュニケーションを楽しんでいきましょう。