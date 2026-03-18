ドジャース・山本由伸投手（27）が17日（日本時間18日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで報道陣の取材に応え、2年連続開幕投手を伝えられた時期を明かした。

「スケジュールが事前に…スプリングトレーニングの前もそうですし、どんどん先の（予定を）立てていくので、その中での会話の一つとして“任せた”という感じで」2年連続開幕投手を伝えられたと語った山本。時期についてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に行く前か問われると「そうですね」と明かした。

改めて大役について「開幕戦を任せていただけたことは凄くうれしく思いますし、また本拠地での開幕ということで、さらにファンの皆様も楽しみに待ってくれていると思うので、責任感を持ってマウンドに上がりたいなと思います」と意気込みを口にした。

「チームとしては凄く悔しい結果に終わってしまいましたけど、それを抜きにして、僕のコンディションというのは凄く順調に来ていると思います」と準々決勝で敗退してしまったWBCについて素直な思いを口に。「次のオープン戦もう1試合投げて、開幕に向けて調子を上げていきたいなと思います」と長いシーズンの始まりへ気持ちを新たにしていた。