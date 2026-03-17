こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年3月17日は、手のひらサイズ&軽量&コードレスで扱いやすく、ボタンひとつでL字型からI字型に変形する、IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「充電式電動ドライバー（LID-C01IW）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

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IRIS OHYAMAの「充電式電動ドライバー」が30％ポイント還元でお買い得。コードレスタイプで屋外作業にもピッタリ

IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「充電式電動ドライバー（LID-C01IW）」が30％ポイント還元でお買い得。

本体の重さは約400gと軽く、力の弱い人やDIY初心者でも扱いやすい設計です。

充電式コードレスタイプなので、手の届きにくい場所でも使いやすく、作業中にコードに引っかかる心配もなく安心して使えます。屋外の作業でも重宝しますよ。

プラスやマイナス、ドリルなど45種類のビットが付属。回転方向の切り替えもスムーズです

45種類のビットが付属しており、プラス、マイナス、六角など多様なネジに対応。届いてすぐに使えるのは有難いですね。

準備も簡単で、使用したいビットを本体に差し込むだけ。カチッと音がするまで入れば交換完了です。

手元のスイッチを左右に切り替えるだけで回転方向の変更ができて便利。誤動作を防ぎ、安全に使えますよ。

ボタン1つで2つの形状に切り替えできて便利。家具の組み立てから天井作業まで幅広いシーンで重宝します

コンセントだけでなく、ノートPCやモバイルバッテリーからでも充電OK。約3時間でフル充電が完了します。

手元を明るく照らすLEDライトが付いているため、家具の内部や暗い場所での作業もスムーズに行えます。

グリップはペン型（ストレート）とピストル型の2Wayタイプに変形が可能。作業環境や用途に合わせて使い分けられるのは便利です。

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上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Image/Source:楽天市場