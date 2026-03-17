タレント伊集院光（58）が16日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について言及した。

「まず、終わった途端、そういう契約なんだろうね。終わった途端に映像を貸してもらえるみたいで。めちゃめちゃやるよ、負けた試合のこともその前の試合のこともやるけど。今、野球うんざりの人も、野球好きな人も一番見たくないコンテンツと思うんだけど」と指摘した。

「今朝のいろんなところでやっているWBC特集で、逆で分かったよ。自分の中で『大谷大谷うんざりだよ』っていうアンチ野球の人いるじゃん。あ、こんな感じなんだろうなっていう。俺は普通に消すからそれでいいんじゃない？って思うんだけど」と語った。

さらに「そこに入ってるのか入ってないのか分からないけど、それが身内の恥でもあるから。自分たちの恥でもあるから言わないのか分からないけど、やっぱりNetflix（ネットフリックス）独占は間違っている、もしくはこういう弊害があるって一言も言わない。一言も誰1人言わないよね。俺、ニュースだからやるっていうんだったら、言わなきゃダメ。自分たちが放映権を買えなかったということと。ネットフリックスが権利を持っている映像を使うっていうこととかがよろしく細かく絡んでいると思うけど、やっぱりダメだと思う」と語った。

続けて「この話をする度にそれぐらい（放映権）の金払えよって言い返す人がいるんだけど、そうじゃないって。次、4年後？の大会の時には恐らく、当たり前にネットフリックスを契約している世帯も増えていくので、より地上波でやる必要がなくなってる可能性はあるけども。今の段階ではやっぱりネットフリックス独占はよろしくなくて。全体、プロ野球のためにもなってないっていうことをちゃんと言わないといけない」と主張した。

日本は準々決勝でベネズエラに敗れ、大会2連覇を逃した。