私のパパは箱の中に住んでいる――「私の家族は普通じゃないの？」家族の闇を見つめたサイコサスペンス『箱の男』【書評】

私のパパは箱の中に住んでいる――「私の家族は普通じゃないの？」家族の闇を見つめたサイコサスペンス『箱の男』【書評】