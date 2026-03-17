【実写版 ONE PIECE】リアルに再現されたチョッパーの裏側に迫るメイキング映像公開！
Netflix シリーズ実写版「ONE PIECE」のシーズン2＝ ”INTO THE GRAND LINE” が世界独占配信中。”表情” ”動き” の全てを リアルに表現された実写版チョッパー誕生の裏側に迫るメイキング映像が公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は、尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、モンキー・D・ルフィ率いる海賊 ”麦わらの一味” が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海 ”偉大なる航路（グランドライン）” での大冒険が描かれる。
このたび、シーズン2から新たに登場する、帽子と青っ鼻がトレードマークのトナカイ、トニートニー・チョッパーの映像表現手法やキャラクターの魅力について、キャストや制作陣が明かすメイキング映像が公開された。チョッパーの表情や動きをリアルに表現するために、あらゆる趣向を凝らす並々ならぬ愛とこだわりが感じられる貴重な映像に仕上がっている。
世は大海賊時代――偉大なる海賊に憧れるルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）が、海賊王を目指して大海原へ。シーズン2の舞台となる ”偉大なる航路（グランドライン）” は、気候は荒れ狂い、猛者たちが集い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海。ルフィは、ゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（演：ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）らそれぞれに壮大な夢を抱く仲間たちとともに、絆を力に変えながら、新たな大冒険へと乗り出す。
シーズン2よりついに登場し、 ”麦わらの一味” の新たな仲間となる船医チョッパー。公開された映像では、作中で見せる臆病な表情や照れた表情など、チョッパーの繊細な表情を表現するための手法について、VFXスーパーバイザーのヴィクター・スカリースが、「チョッパーをフルCGで表現する時、（チョッパーの声を務める）ミカエラ・フーヴァーのフェイシャルキャプチャーも同時に取り入れています。つまり、彼女の感情や表情がそのまま3Dのチョッパーになるのです」と説明。これに対しミカエラは、「自分の表情がチョッパーになるのは最高の気分です」と熱のこもった口調で語り、ゾロ役の新田もまるで原作から飛び出してきたかのようなチョッパーの姿に、「動いてしゃべるチョッパーを画面で見たときは感動しました」と感慨深げに感想を語る姿も映像に収められている。
撮影現場ではキャストたちが演技をしやすいよう、俳優のンコネ・マメチャがチョッパーの動きを実演。ンコネが、「私がボディスーツにすね当て、ひざ当てをつけて骨組みだけの帽子を被ります。そして、GoProを装着すると、チョッパーの目の反射映像として使われます」と撮影の舞台裏を明かすと、ウソップ役のジェイコブは「実際にそこに『人』がいてくれることで、シーンの感情や空気感を捉えることができました」と、ンコネへ感謝を綴る。さらに、作中ではチョッパーの戦闘形態である ”ヘビーポイント” に変身した姿も見られるが、彼の動きはCGではなく、俳優のギャヴィン・ゴメスによって実際に現場で演じられているという。そんなヘビーポイントを演じたギャヴィンは、「（ヘビーポイントを演じていた間は）このプロジェクトで一番楽しい時間でした。ボディスーツは指先以外覆われていて、いろんな意味で大変でした。コンタクトや入れ歯を入れて特殊メイクまでしています」と撮影を振り返る。そして、特殊メイクデザイナーのジャコ・スナイマンは、「チョッパーのマッスルスーツは、ギャヴィンのスキャンから始めて3Dプリントで筋肉ごと型を作りました。それをマネキンに装着して最後に毛を被せています」と、リアルに表現するための並々ならぬこだわりを明かした。
チョッパーの声とフェイシャルキャプチャーを務めるミカエラは、「『ありのままを受け入れてほしい』という多くの人が持つ気持ちを象徴するキャラクターです」とチョッパーの魅力を語り、ルフィ役のイニャキも「皆が共感できる存在だと思います。今シーズンで皆
さんにチョッパーを紹介できるのが本当に楽しみです」と自信をのぞかせる。シーズン2では、優秀な医者である反面、哀しい過去を抱えるチョッパーに秘められた物語が明らかになるというが…その全貌とは果たして――。
先日、コミックスの全世界累計発行部数が6億部を突破（国内4億5000万部以上／海外1億5000万部以上）した原作。そして、『ONE PIECE』の歴史を動かす＜世紀の一大プロジェクト＞である本作は、早くもシーズン3の撮影が行われている。
＞＞＞リアルなチョッパーやキーアートをチェック！（写真2点）
Netflix シリーズ「ONE PIECE」シーズン 1〜2：独占配信中 ／ （C）尾田栄一郎/集英社
『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は、尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、モンキー・D・ルフィ率いる海賊 ”麦わらの一味” が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海 ”偉大なる航路（グランドライン）” での大冒険が描かれる。
世は大海賊時代――偉大なる海賊に憧れるルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）が、海賊王を目指して大海原へ。シーズン2の舞台となる ”偉大なる航路（グランドライン）” は、気候は荒れ狂い、猛者たちが集い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海。ルフィは、ゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（演：ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）らそれぞれに壮大な夢を抱く仲間たちとともに、絆を力に変えながら、新たな大冒険へと乗り出す。
シーズン2よりついに登場し、 ”麦わらの一味” の新たな仲間となる船医チョッパー。公開された映像では、作中で見せる臆病な表情や照れた表情など、チョッパーの繊細な表情を表現するための手法について、VFXスーパーバイザーのヴィクター・スカリースが、「チョッパーをフルCGで表現する時、（チョッパーの声を務める）ミカエラ・フーヴァーのフェイシャルキャプチャーも同時に取り入れています。つまり、彼女の感情や表情がそのまま3Dのチョッパーになるのです」と説明。これに対しミカエラは、「自分の表情がチョッパーになるのは最高の気分です」と熱のこもった口調で語り、ゾロ役の新田もまるで原作から飛び出してきたかのようなチョッパーの姿に、「動いてしゃべるチョッパーを画面で見たときは感動しました」と感慨深げに感想を語る姿も映像に収められている。
撮影現場ではキャストたちが演技をしやすいよう、俳優のンコネ・マメチャがチョッパーの動きを実演。ンコネが、「私がボディスーツにすね当て、ひざ当てをつけて骨組みだけの帽子を被ります。そして、GoProを装着すると、チョッパーの目の反射映像として使われます」と撮影の舞台裏を明かすと、ウソップ役のジェイコブは「実際にそこに『人』がいてくれることで、シーンの感情や空気感を捉えることができました」と、ンコネへ感謝を綴る。さらに、作中ではチョッパーの戦闘形態である ”ヘビーポイント” に変身した姿も見られるが、彼の動きはCGではなく、俳優のギャヴィン・ゴメスによって実際に現場で演じられているという。そんなヘビーポイントを演じたギャヴィンは、「（ヘビーポイントを演じていた間は）このプロジェクトで一番楽しい時間でした。ボディスーツは指先以外覆われていて、いろんな意味で大変でした。コンタクトや入れ歯を入れて特殊メイクまでしています」と撮影を振り返る。そして、特殊メイクデザイナーのジャコ・スナイマンは、「チョッパーのマッスルスーツは、ギャヴィンのスキャンから始めて3Dプリントで筋肉ごと型を作りました。それをマネキンに装着して最後に毛を被せています」と、リアルに表現するための並々ならぬこだわりを明かした。
チョッパーの声とフェイシャルキャプチャーを務めるミカエラは、「『ありのままを受け入れてほしい』という多くの人が持つ気持ちを象徴するキャラクターです」とチョッパーの魅力を語り、ルフィ役のイニャキも「皆が共感できる存在だと思います。今シーズンで皆
さんにチョッパーを紹介できるのが本当に楽しみです」と自信をのぞかせる。シーズン2では、優秀な医者である反面、哀しい過去を抱えるチョッパーに秘められた物語が明らかになるというが…その全貌とは果たして――。
先日、コミックスの全世界累計発行部数が6億部を突破（国内4億5000万部以上／海外1億5000万部以上）した原作。そして、『ONE PIECE』の歴史を動かす＜世紀の一大プロジェクト＞である本作は、早くもシーズン3の撮影が行われている。
＞＞＞リアルなチョッパーやキーアートをチェック！（写真2点）
Netflix シリーズ「ONE PIECE」シーズン 1〜2：独占配信中 ／ （C）尾田栄一郎/集英社
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