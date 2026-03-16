手元に推しを飾れる！3分充電の推し活マウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、透明カバー内にアクリルスタンドやフィギュアなどの小物を飾れる「推し活マウス（400-MAWB217BK）」を発売した。
■デスクワーク中も推しと一緒に！ディスプレイスペース搭載
本体後部に透明なカバーを備えたディスプレイスペースを搭載している。小型のアクリルスタンドやフィギュア、缶バッジなど、お気に入りの推しグッズをマウス内に忍ばせることが可能。単調になりがちなデスクワークやパソコン作業中も、手元の推しを見ることでモチベーションを大きく向上させられる。
■わずか3分で完了！約2ヶ月使える超急速充電システム
スーパーキャパシタ技術を採用し、驚異の超急速充電を実現した。付属のUSB Type-Cケーブルを使って約3分間充電するだけで、なんと約2ヶ月間も使い続けることができる。「使おうと思った時にバッテリーがない」というワイヤレスマウス特有のストレスを即座に解消し、いつでも快適に作業を行える。
■最大3台の機器をスムーズに切り替えるマルチペアリング
Bluetooth（2台）と2.4GHzワイヤレス（USBレシーバー1台）の2種類の接続方式に対応している。パソコン、タブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをボタン一つで瞬時に切り替え可能。複数の機器を使い分ける現代のワークスタイルに最適で、デスク周りもすっきりとまとまる。
■長時間の作業でも疲れにくいエルゴノミクスデザイン採用
マウスを握る際、手首をひねらずに自然な角度で添えられるエルゴノミクス（人間工学）形状を採用している。筋肉や手首への負担を最小限に抑え、長時間のパソコン作業でも疲れにくい設計。毎日のハードなデスクワークを快適にサポートし、推し活だけでなく実用的な作業用マウスとしても優秀だ。
■周りを気にせず使える静音ボタン＆便利なカウント切り替え
左右のクリックボタンとホイールボタンには静音スイッチを採用しており、静かなカフェや深夜の作業でもクリック音が気にならない。さらに、用途に合わせてカーソルスピードを800から3200カウントまで5段階で簡単に切り替え可能。細かい画像編集から素早いブラウジングまで、あらゆる作業に幅広く対応する。
■透明カバー内にアクリルスタンドやフィギュアなどの小物を飾れる「推し活マウス（400-MAWB217BK）」
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本体後部に透明なカバーを備えたディスプレイスペースを搭載している。小型のアクリルスタンドやフィギュア、缶バッジなど、お気に入りの推しグッズをマウス内に忍ばせることが可能。単調になりがちなデスクワークやパソコン作業中も、手元の推しを見ることでモチベーションを大きく向上させられる。
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■最大3台の機器をスムーズに切り替えるマルチペアリング
Bluetooth（2台）と2.4GHzワイヤレス（USBレシーバー1台）の2種類の接続方式に対応している。パソコン、タブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをボタン一つで瞬時に切り替え可能。複数の機器を使い分ける現代のワークスタイルに最適で、デスク周りもすっきりとまとまる。
■長時間の作業でも疲れにくいエルゴノミクスデザイン採用
マウスを握る際、手首をひねらずに自然な角度で添えられるエルゴノミクス（人間工学）形状を採用している。筋肉や手首への負担を最小限に抑え、長時間のパソコン作業でも疲れにくい設計。毎日のハードなデスクワークを快適にサポートし、推し活だけでなく実用的な作業用マウスとしても優秀だ。
■周りを気にせず使える静音ボタン＆便利なカウント切り替え
左右のクリックボタンとホイールボタンには静音スイッチを採用しており、静かなカフェや深夜の作業でもクリック音が気にならない。さらに、用途に合わせてカーソルスピードを800から3200カウントまで5段階で簡単に切り替え可能。細かい画像編集から素早いブラウジングまで、あらゆる作業に幅広く対応する。
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