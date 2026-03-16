約1.5mmの極細ペン先で書きやすい！iPad専用充電式タッチペン
サンワサプライ株式会社は、iPad専用の充電式極細タッチペン「PDA-PEN60W」を発売した。本製品は、電源を入れるだけで即座に使えるペアリング不要の設計に加え、手のひらが触れても誤作動しないパームリジェクション機能を搭載している。2018年以降のiPadシリーズに対応し、交換用のペン先も2個付属。設定の負担が少なくメンテナンス性にも優れているため、教育現場への導入にも最適だ。
■紙のノートのような感覚で書ける
手の接触による誤作動を防ぐパームリジェクション機能と、ペンの角度で線の太さを変えられる傾き検知機能によって、タブレット利用でもいつものノートに近い感覚で文字を書くことができる。※アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合がある。
■極細のペン先で書きやすい、Apple iPad専用のタッチペン
Apple iPad専用の充電式タッチペンで、2018年以降のモデルに対応する。ペン先が直径約1.5mmの極細なので、視界を遮らず、細い字や繊細な絵も綺麗に書くことができる。
■ペアリング不要ですぐ使える
iPad本体とのペアリングなどは不要。電源をオンにすればすぐにご使用できる。※初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合がある。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ること。
■磁石で取り付けて紛失しにくい
ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取り付け可能だ。持ち運びも楽で紛失の心配もない。
■電池不要の充電式
付属のType-Cケーブルで本体を充電できます。電池交換の必要がない。※USB充電器は別売。
■充電残量は3段階のライトで表示
電源を入れるとライトが点灯。充電残量も一目でわかる。
■自動電源オフ機能搭載
約30分間の未操作で自動に電源オフ。消し忘れによる電池切れの心配がない。
■耐久性に優れたPOM素材を使用
ペン先に耐久性、操作性に優れたPOM（ポリアセタール）樹脂素材を使用している。
■ペン先交換部品2個付き
ペン先は回すだけで取り外せて簡単に交換ができるので、紛失や破損があっても安心だ。
■iPad専用の充電式極細タッチペン「PDA-PEN60W」
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Apple iPad専用の充電式タッチペンで、2018年以降のモデルに対応する。ペン先が直径約1.5mmの極細なので、視界を遮らず、細い字や繊細な絵も綺麗に書くことができる。
■ペアリング不要ですぐ使える
iPad本体とのペアリングなどは不要。電源をオンにすればすぐにご使用できる。※初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合がある。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ること。
■磁石で取り付けて紛失しにくい
ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取り付け可能だ。持ち運びも楽で紛失の心配もない。
■電池不要の充電式
付属のType-Cケーブルで本体を充電できます。電池交換の必要がない。※USB充電器は別売。
■充電残量は3段階のライトで表示
電源を入れるとライトが点灯。充電残量も一目でわかる。
■自動電源オフ機能搭載
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■耐久性に優れたPOM素材を使用
ペン先に耐久性、操作性に優れたPOM（ポリアセタール）樹脂素材を使用している。
■ペン先交換部品2個付き
ペン先は回すだけで取り外せて簡単に交換ができるので、紛失や破損があっても安心だ。
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