「タイトル天才すぎて草」ミャクミャク、沖縄撮影の“1stグラビア写真集”発売決定！ 先行カット公開
2025年大阪・関西万博キャラクター・ミャクミャク公式X（旧Twitter）は3月16日、投稿を更新。ミャクミャクの“1stグラビア写真集”の発売を発表しました。
【画像】ミャクミャク、“1st写真集”の表紙カット
コメントでは「ギャグセンと商魂に関西イズムを感じておもろい」「今日エイプリルフールかと思ったわ」「もうグラビアアイドルやんか」「ミャクミャクの水着ありますか？」「タイトル天才すぎて草 誰が考えたんこれw」「即買い確定やん！」など、ユーモアあふれる反応や期待の声が寄せられています。さらに記事執筆時点で、投稿には2万4000件以上のリポスト、5万3000件以上の「いいね！」が集まっており、反響の大きさがうかがえます。
(文:五六七 八千代)
【画像】ミャクミャク、“1st写真集”の表紙カット
「ミャクミャクの水着ありますか？」同アカウントは「ミャクミャク渾身の1stグラビア写真集『I myaku you.』4/13（月）に発売決定」とつづり、1枚の写真を投稿。公開されたのは写真集の表紙で、白いカーテンから顔をのぞかせるミャクミャクの姿が写っています。写真集は、沖縄で2泊3日かけて撮影された全224ページの大作で、独占“袋とじ”カットも収録されているとのことです。
写真集先行カットを公開！投稿のツリーでは、写真集の先行カットも公開されています。「No.1〜4」と書かれた投稿では、4枚の写真を披露。1〜3枚目には、ベッドの中でくつろぐミャクミャクの姿が写っており、しっぽが見えるカットもあります。4枚目では、ハンモックでリラックスする様子が公開されています。どのカットも愛らしいミャクミャクの姿が印象的です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)