「日経225ミニ」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、4月限1万445枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月16日の日経225ミニ期近（2026年4月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万445枚だった。
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10445( 8445)
ソシエテジェネラル証券 5926( 5926)
バークレイズ証券 4358( 4358)
SBI証券 6939( 2283)
楽天証券 3158( 994)
インタラクティブ証券 976( 976)
マネックス証券 518( 518)
松井証券 464( 464)
フィリップ証券 403( 403)
三菱UFJeスマート 875( 387)
日産証券 179( 179)
JPモルガン証券 104( 104)
ゴールドマン証券 38( 38)
ドイツ証券 30( 30)
立花証券 10( 10)
岩井コスモ証券 5( 5)
光世証券 4( 4)
UBS証券 4( 4)
みずほ証券 2000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2134( 134)
ソシエテジェネラル証券 81( 81)
日産証券 81( 81)
楽天証券 114( 44)
マネックス証券 36( 36)
SBI証券 137( 31)
フィリップ証券 25( 25)
松井証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 19( 11)
インタラクティブ証券 6( 6)
立花証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
みずほ証券 2000( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 163544( 163544)
ソシエテジェネラル証券 129609( 129609)
バークレイズ証券 52820( 52820)
SBI証券 80686( 32082)
松井証券 25119( 25119)
楽天証券 45619( 20297)
日産証券 12722( 12722)
サスケハナ・ホンコン 12038( 12038)
JPモルガン証券 9149( 9149)
三菱UFJeスマート 13338( 7944)
マネックス証券 5583( 5583)
モルガンMUFG証券 4192( 4179)
ビーオブエー証券 3468( 3468)
BNPパリバ証券 3358( 3358)
ゴールドマン証券 3287( 3243)
SMBC日興証券 2887( 2887)
広田証券 2843( 2843)
インタラクティブ証券 2764( 2764)
フィリップ証券 2099( 2099)
野村証券 2044( 1932)
みずほ証券 13( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース