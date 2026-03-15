【ちいかわ】シールが作れちゃう！ シールメーカーBOOKが登場

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KADOKAWAより『ちいかわ シールメーカーBOOK』が2026年3月13日（金）に発売された。

＞＞＞シールメーカーやシールイラストをチェック！（写真5点）

『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。2026年夏に「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」が公開決定。

そんな『ちいかわ』のオリジナルシールが自宅で作成できる「ちいかわ シールメーカー」がスペシャル付録の『ちいかわ シールメーカー BOOK』が登場。
付属のシールシートにお好きなイラストをはさんで、シールメーカー本体にセットしたら星形のハンドルを回すだけ！
かわいいシールを簡単に作ることができちゃう。

また、本書には、シール作りに使用できるイラストがたっぷりついています。
お気に入りのイラストでシール作りを楽しめる。

自分だけのスペシャルなシールを作って楽しもう。

（C）nagano / chiikawa committee