【ちいかわ】シールが作れちゃう！ シールメーカーBOOKが登場
KADOKAWAより『ちいかわ シールメーカーBOOK』が2026年3月13日（金）に発売された。
＞＞＞シールメーカーやシールイラストをチェック！（写真5点）
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。2026年夏に「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」が公開決定。
そんな『ちいかわ』のオリジナルシールが自宅で作成できる「ちいかわ シールメーカー」がスペシャル付録の『ちいかわ シールメーカー BOOK』が登場。
付属のシールシートにお好きなイラストをはさんで、シールメーカー本体にセットしたら星形のハンドルを回すだけ！
かわいいシールを簡単に作ることができちゃう。
また、本書には、シール作りに使用できるイラストがたっぷりついています。
お気に入りのイラストでシール作りを楽しめる。
自分だけのスペシャルなシールを作って楽しもう。
（C）nagano / chiikawa committee
＞＞＞シールメーカーやシールイラストをチェック！（写真5点）
『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』が『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内にて放送中。2026年夏に「映画ちいかわ人魚の島のひみつ」が公開決定。
付属のシールシートにお好きなイラストをはさんで、シールメーカー本体にセットしたら星形のハンドルを回すだけ！
かわいいシールを簡単に作ることができちゃう。
また、本書には、シール作りに使用できるイラストがたっぷりついています。
お気に入りのイラストでシール作りを楽しめる。
自分だけのスペシャルなシールを作って楽しもう。
（C）nagano / chiikawa committee
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優