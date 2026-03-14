◇第6回WBC 準々決勝 米国5─3カナダ（2026年3月13日 テキサス州ヒューストン）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は13日（日本時間14日）、カナダとの準々決勝で逃げ切り勝ち。3大会連続で準決勝に駒を進めた。

打線は初回、先頭・ウィットが四球で出塁すると、1死からジャッジが左翼線二塁打で二、三塁に好機を拡大。続くシュワバーの一ゴロの間に三塁走者・ウィットが生還し先制点を奪った。

3回は2本の内野安打で2死満塁の好機をつくると、5番・ブレグマンが三塁へ適時内野安打。カナダ三塁手・トロが飛びついてゴロを捕球したものの一塁へ悪送球。二塁走者も生還し、一気に2点を追加。6回にはチュラング、クローアームストロングの連続適時打で2点を加え突き放した。

投げては昨季ジャイアンツで15勝の先発・ウェブが相手打線を5回途中まで4安打無失点に封じる力投。救援陣は6回にスパイアーがB・ネーラーに2ランを被弾。7回にはベッドナーが無死二、三塁のピンチを背負ったが無失点でしのぎ、リードを死守し逃げ切った。

準決勝はこの日、韓国に10点を奪って7回コールド勝ちしたドミニカ共和国と対戦する。米国はジャッジやローリー、シュワバーら強打者を揃え、“史上最強”の呼び声が高いが、ドミニカ共和国もソトやゲレロ、タティスら“超重量最強打線”が武器だ。準決勝で“最強”対決が繰り広げられることとなった。