NiziU×パパブブレの限定キャンディ登場♡ライブ記念ロゴ入りボトルが発売

クラフトキャンディ専門店「パパブブレ」から、NiziUのライブツアー「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」東京公演開催を記念したコラボキャンディが登場します。発売は2026年3月17日（火）より、一部店舗と公式オンラインストアにてスタート。新EPの世界観を表現したモノトーンデザインのキャンディに、NiziUロゴやランダムフォトカードが付いた特別なアイテムです。WithU必見の限定コレクションをチェックしてみてください♡

ライブ記念の限定コラボキャンディ



今回のコラボは、NiziU自身5度目となるツアー「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」東京公演の開催を記念して誕生。

2026年4月1日（水）発売予定の2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』の世界観をイメージし、白と黒を基調としたシックなモノトーンデザインで仕上げられています。

キャンディにはNiziUロゴが描かれており、曲線や線幅の細かなニュアンスまで職人の手仕事で忠実に再現。

シンプルながらも洗練されたデザインで、ライブの記念アイテムとしてもぴったりの特別なキャンディです。

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フォトカード付きの特別仕様



NiziU SJAR

価格：1,580円（税込）

コラボキャンディは、味わいだけでなくコレクション性も魅力のひとつ。

甘酸っぱい「いちご」と爽やかな「マスカット」のフレーバーを楽しめる、華やかでフルーティーな味わいに仕上がっています。

メンバーごとに1枚、全9種の「NiziUオリジナル・フォトカード」がランダムで1枚付属。

食べ終えた後のボトルは小物入れとして再利用でき、ライブの思い出として手元に残しておけるのも嬉しいポイントです♪

コラボキャンディは、以下の店舗およびオンラインストアで販売されます。

＜販売店舗一覧＞

札幌店／大丸東京店／新宿ルミネ店／名駅店／ルクア大阪店／福岡店／オンラインストア

※個数制限：おひとり様3点まで

※在庫がなくなり次第販売終了

WithU必見の限定キャンディ



ライブ開催を記念した今回のコラボは、NiziUファンにとって見逃せない特別なアイテム。ロゴ入りキャンディやフォトカードなど、ファン心をくすぐるポイントが詰まった限定コレクションです。

ライブ前のワクワクする時間や終演後の余韻を楽しむお供としてもぴったり♡数量限定のため、気になる方は早めにチェックしてみてください。