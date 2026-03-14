セブン、背徳感たっぷりな肉系サンドイッチ「ガツンとガリチキサンド」3月18日登場
【モデルプレス＝2026/03/14】セブン-イレブンでは、ジャンキーなボリューム系の新サンドイッチ「ガツンとガリチキサンド」が、全国の店舗にて3月18日（水）より順次発売する。
【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活
「ガツンとガリチキサンド」は、にんにく醤油でパンチを効かせたジューシーなチキンをメインに、レタスとマヨネーズを分厚いパンで挟んだ、ボリューム満点のサンドイッチ。朝食やランチだけでなく、夕食や夜食としてもしっかりお腹を満たせるガッツリ系の味わいとボリュームが魅力だ。
具材の主役となるのは、パンからあふれんばかりのサイズ感を誇る肉厚なチキン。薄めの衣でサクッと揚げられたチキンを一口かじると、ジューシーな肉の旨味とともに、食欲を刺激するにんにく醤油の香りが口いっぱいに広がる。存在感を放つチキンを受け止めるため、具材を挟み込むパンも既存のサンドイッチより幅を大きくしたものを採用。パン自体の自然な甘みと、しっとり・ふんわりとした食感が、具材のおいしさを引き立たてている。（modelpress編集部）
価格：460円（税込496.80円）
販売エリア：沖縄県除く全国
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◆背徳感たっぷりな肉系サンド「ガツンとガリチキサンド」
「ガツンとガリチキサンド」は、にんにく醤油でパンチを効かせたジューシーなチキンをメインに、レタスとマヨネーズを分厚いパンで挟んだ、ボリューム満点のサンドイッチ。朝食やランチだけでなく、夕食や夜食としてもしっかりお腹を満たせるガッツリ系の味わいとボリュームが魅力だ。
◆ボリューミーなパンでパンチのあるチキンをサンド
具材の主役となるのは、パンからあふれんばかりのサイズ感を誇る肉厚なチキン。薄めの衣でサクッと揚げられたチキンを一口かじると、ジューシーな肉の旨味とともに、食欲を刺激するにんにく醤油の香りが口いっぱいに広がる。存在感を放つチキンを受け止めるため、具材を挟み込むパンも既存のサンドイッチより幅を大きくしたものを採用。パン自体の自然な甘みと、しっとり・ふんわりとした食感が、具材のおいしさを引き立たてている。（modelpress編集部）
■ガツンとガリチキサンド
価格：460円（税込496.80円）
販売エリア：沖縄県除く全国
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