ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間12:08）（日本時間01:08）
ダウ平均 46704.19（+26.34 +0.06%）
ナスダック 22176.52（-135.46 -0.61%）
CME日経平均先物 53145（大証終比：-225 -0.42%）
欧州株式13日GMT16:08
英FT100 10263.12（-42.03 -0.41%）
独DAX 23418.26（-171.39 -0.73%）
仏CAC40 7915.70（-68.74 -0.86%）
米国債利回り
2年債 3.727（-0.013）
10年債 4.281（+0.020）
30年債 4.910（+0.029）
期待インフレ率 2.377（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.967（+0.010）
英 国 4.814（+0.041）
カナダ 3.514（-0.013）
豪 州 4.951（-0.001）
日 本 2.251（+0.073）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝96.44（+0.71 +0.74%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5043.80（-82.00 -1.60%）
ビットコイン（ドル）
71797.69（+1615.59 +2.30%）
（円建・参考値）
1145万4603円（+257751 +2.30%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式13日（NY時間12:08）（日本時間01:08）
ダウ平均 46704.19（+26.34 +0.06%）
ナスダック 22176.52（-135.46 -0.61%）
CME日経平均先物 53145（大証終比：-225 -0.42%）
欧州株式13日GMT16:08
英FT100 10263.12（-42.03 -0.41%）
独DAX 23418.26（-171.39 -0.73%）
仏CAC40 7915.70（-68.74 -0.86%）
米国債利回り
2年債 3.727（-0.013）
10年債 4.281（+0.020）
30年債 4.910（+0.029）
期待インフレ率 2.377（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.967（+0.010）
英 国 4.814（+0.041）
カナダ 3.514（-0.013）
豪 州 4.951（-0.001）
日 本 2.251（+0.073）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝96.44（+0.71 +0.74%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5043.80（-82.00 -1.60%）
ビットコイン（ドル）
71797.69（+1615.59 +2.30%）
（円建・参考値）
1145万4603円（+257751 +2.30%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ