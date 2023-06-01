ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は小幅高　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間12:08）（日本時間01:08）
ダウ平均　　　46704.19（+26.34　+0.06%）
ナスダック　　　22176.52（-135.46　-0.61%）
CME日経平均先物　53145（大証終比：-225　-0.42%）

欧州株式13日GMT16:08
英FT100　 10263.12（-42.03　-0.41%）
独DAX　 23418.26（-171.39　-0.73%）
仏CAC40　 7915.70（-68.74　-0.86%）

米国債利回り
2年債　 　3.727（-0.013）
10年債　 　4.281（+0.020）
30年債　 　4.910（+0.029）
期待インフレ率　 　2.377（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.967（+0.010）
英　国　　4.814（+0.041）
カナダ　　3.514（-0.013）
豪　州　　4.951（-0.001）
日　本　　2.251（+0.073）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝96.44（+0.71　+0.74%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5043.80（-82.00　-1.60%）

ビットコイン（ドル）
71797.69（+1615.59　+2.30%）
（円建・参考値）
1145万4603円（+257751　+2.30%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ