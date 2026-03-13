横浜駅のジョイナスに「ポケモンセンターヨコハマ サテライト」が4月9日オープン！
【ポケモンセンターヨコハマ サテライト 4月9日 オープン予定 住所：神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナス2F
営業時間：月曜日-日曜日 10時-21時
「ポケモンセンターヨコハマ サテライト」
ポケモンセンターは、オフィシャルショップ「ポケモンセンターヨコハマ サテライト」を4月9日にオープンする。場所は神奈川県横浜市のジョイナス2F。
横浜駅西口に位置するジョイナスに「ポケモンセンターヨコハマ サテライト」がオープンすることとなった。店内では各種グッズが販売されるほか、大型ビジョンでは作品に関する最新映像を見ることができ、ポケモンが天気を教えてくれることもあるという。
なお、ポケモンセンターとは取り扱い商品やサービス内容が異なるほか、「ポケモンセンターわくわくおたんじょうび」サービスは実施されない。
「ポケモンセンターヨコハマ サテライト」店舗概要
休業日：施設の休業日に準ずる
所在地：〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナス2F
アクセス
・JR「横浜駅」 徒歩1分
・相鉄「横浜駅」 2階改札口直結
・東横線・みなとみらい線「横浜駅」 徒歩3分
・京浜急行電鉄「横浜駅」 徒歩3分
(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。