【ポケモンセンターヨコハマ サテライト 4月9日 オープン予定 住所：神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナス2F

「ポケモンセンターヨコハマ サテライト」

ポケモンセンターは、オフィシャルショップ「ポケモンセンターヨコハマ サテライト」を4月9日にオープンする。場所は神奈川県横浜市のジョイナス2F。

横浜駅西口に位置するジョイナスに「ポケモンセンターヨコハマ サテライト」がオープンすることとなった。店内では各種グッズが販売されるほか、大型ビジョンでは作品に関する最新映像を見ることができ、ポケモンが天気を教えてくれることもあるという。

なお、ポケモンセンターとは取り扱い商品やサービス内容が異なるほか、「ポケモンセンターわくわくおたんじょうび」サービスは実施されない。

「ポケモンセンターヨコハマ サテライト」店舗概要

営業時間：月曜日-日曜日 10時-21時

休業日：施設の休業日に準ずる

所在地：〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナス2F

アクセス

・JR「横浜駅」 徒歩1分

・相鉄「横浜駅」 2階改札口直結

・東横線・みなとみらい線「横浜駅」 徒歩3分

・京浜急行電鉄「横浜駅」 徒歩3分

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。