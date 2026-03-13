熊切あさ美、人気芸人からの差し入れ公開に反響「センス良い」「普段見れない貴重ショット」
【モデルプレス＝2026/03/13】タレントの熊切あさ美が3月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。差し入れを公開し、話題となっている。
【写真】45歳美人タレント「普段見れない貴重ショット」人気芸人からの意外な差し入れ
熊切は「いただきます」とコメントを添え、たくさんのパンが並んだ写真を投稿。「堤下様 徳井様より差し入れをいただきました！」というポストイットが差し入れの前に貼られており、「堤下」は添えられたハッシュタグから、お笑いコンビ・インパルスの堤下敦であることがわかる。
この投稿にファンからは「全部美味しそう」「センス良い」「普段見れない貴重ショット」「仲良しなんだ」「その徳井さんはチュートリアルの？それとも平成ノブシコブシの？」「お洒落な差し入れ羨ましい」「パクパク食べちゃいそう」がなどといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆熊切あさ美、人気芸人からの差し入れ披露
◆熊切あさ美の投稿が話題
