Âç¿Í¤Ï¤³¤¦¹ç¤ï¤»¤ë¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¥·¥ã¥ì¸«¤¨ÁÀ¤¨¤ë♡¡ÖË«¤á¤é¤ì¥¹¥«ー¥È¥³ー¥Ç¡×
¥ì¥Ç¥£¥é¥¤¥¯¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëº£¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥«ー¥È¤òÀü¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Âç¿Í¤é¤·¤¯¾åÉÊ¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡© ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤Î¥¹¥«ー¥È¥³ー¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¡£°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÇÉ¼ê¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¥¹¥«ー¥È¤â¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥«¥éーÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ë«¤á¤é¤ì½Õ¥³ー¥Ç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£
¥ìー¥¹¥¹¥«ー¥È ¡ß ¶ßÉÕ¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ë
¼çÌòµé¤ÎÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥àー¥É¤Î¥ìー¥¹¥¹¥«ー¥È¡£¥Ý¥í¶ß¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ä¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£¥·¥çー¥È¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀäÌ¯¡£¥°¥ìー ¡ß Çò·Ï¤Î¿§¹ç¤ï¤»¤â½Å¤¿¸«¤¨¤»¤º¡¢½Õ¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤òº¹¤·¤Æ½Õ¤é¤·¤¯
¥ì¥Ç¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥¹¥«ー¥È¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤éÂç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´é¤Þ¤ï¤ê¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¹â¤Þ¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¡£¥Ð¥ëー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¥ã¥ß¥È¥Ã¥×¥¹¤È½Å¤ÍÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@renge_wearÍÍ¡¢@aiii__13kÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M