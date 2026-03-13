この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「何か陰謀か敵国の策略なのか一夜にして街を破壊！」を公開した。動画では、大阪市北区の新御堂筋で突如発生した巨大な鉄製の筒「鋼製ケーシング」の浮上事故について、独自のルートから得た情報を読み上げ、そのメカニズムと背景を詳細に解説している。



テレビのニュースで道路を塞ぐ巨大な鉄の塊を目にした懲役太郎氏は、その光景に「えらいことじゃないですか」と驚愕。さらに、作業員が鉄柱を切断し、水を入れて沈めようとしている状況に対し「そんなバカな話があんの？」と強い疑問を抱いたという。そこで専門知識を持つ知人に調査を依頼し、得られた回答を視聴者に向けて共有した。



動画によると、3月11日の午前6時50分頃に発生したこの事故で浮上したのは、長さ約30メートル、直径約5メートルの「鋼製ケーシング」と呼ばれる仮設設備。梅田周辺の浸水対策を目的とした大型下水道工事で、土砂崩れを防ぐために使用されていたものだ。懲役太郎氏はその巨大さを「25メートルプールを縦にしたぐらい」と表現し、地盤が緩いとされる梅田の土地柄にも言及した。



浮上の原因について、氏は地下水による莫大な「浮力」の可能性を指摘する。約589立方メートルの体積を持つ筒には約600トンの浮力が働くと解説し、「水の中で空のドラム缶が浮こうとする力が、地下で巨大スケールで起きた感じ」と例えた。内部の水や土を抜いたことで筒が軽くなり、周囲の地下水圧に負けて浮き上がったと推測。「テロとか嫌がらせかと思ったけど、そんなことはない」と、人為的な工作の可能性をキッパリと否定した。



事故の責任の所在については、「誰の責任なのかということは、まだ慎重であるべき」と冷静な姿勢を崩さない。設計条件や想定外の地盤の変化など、複合的な要因を考慮する必要があると強調した。最後は「怪我をした人がいなかったのが良かった」と、未曾有の事態において人的被害が出なかったことに安堵を見せ、言葉を結んだ。