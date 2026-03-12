野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は11日（日本時間12日）、1次ラウンド3試合が行われ、準々決勝進出の8チームが確定した。

プールCを1位で通過した野球日本代表「侍ジャパン」は、14日（同15日）にプール2位ベネズエラと激突する。また、1次ラウンド突破に思わぬ苦戦を強いられた米国代表はカナダと対戦。優勝候補の一角ドミニカ共和国は、勢いにのるイタリアと準決勝進出を争う。

海外ブックメーカーでも8強が出揃ったタイミングで、最新のWBC優勝オッズを設定している。

■優勝オッズは米→ドミニカ→侍ジャパン

大手ブックメーカー「bet365」で現在設定されているWBC優勝オッズは以下の通り。

米国 2.40

ドミニカ 3.25

日本（侍ジャパン） 5.50

ベネズエラ 9.00

プエルトリコ 17.00

イタリア 21.00

カナダ 34.00

韓国 51.00

bet365のWBC2026優勝オッズ

「bet365」での優勝候補筆頭は、一時“崖っぷち”に追い込まれた米国。強力打線のドミニカが僅差で続き、侍ジャパンは3番手となっている。1次ラウンドプールBで米国も撃破し破竹の4連勝を飾ったイタリアは、本命視こそされていないが、それでもカナダや韓国よりも“格上”の評価を得ている。

一方、「大会MVP」の予想オッズでは、大谷翔平が首位。アーロン・ジャッジやフェルナンド・タティスJr、フアン・ソトが追走する構図となっている。

「bet365」のWBC MVPレースオッズ上位と今大会の成績

大谷翔平（侍ジャパン） 6.00

3試合9打数5安打、2本塁打、6打点、打率.556

アーロン・ジャッジ（米国） 7.00

4試合16打数4安打、2本塁打、5打点、打率.250

フェルナンド・タティスJr.（ドミニカ） 13.00

4試合13打数6安打、2本塁打、9打点、打率.462

フアン・ソト（ドミニカ） 15.00

4試合15打数5安打、2本塁打、4打点、打率.333

ジュニア・カミネロ（ドミニカ） 17.00

4試合14打数4安打、2本塁打、5打点、打率.286

ボビー・ウィットJr.（米国）

3試合14打数5安打、0本塁打、0打点、3盗塁、打率.357

準々決勝は日本時間14日（土）に幕を開ける。

WBC2026 準々決勝スケジュール

3/14（土）

7:30 ドミニカ共和国vs.韓国

9:00 カナダvs.米国

3/15（日）

4:00 イタリアvs.プエルトリコ

10:00 侍ジャパンvs.ベネズエラ

※日時は全て日本時間

