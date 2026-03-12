『ロード・オブ・ザ・リング』3部作に登場するゴラムを主役とする新作映画『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム』に、『タイタニック』（1997）ケイト・ウィンスレットが出演することがわかった。米が報じた。

本作はJ・R・R・トールキン著『指輪物語』に基づき、ゴラムを主役とする物語。シリーズの実写映画としては、ピーター・ジャクソン監督作『ホビット 決戦のゆくえ』（2014）以来となる。ゴラム役のアンディ・サーキスが主演とともに監督を務める。

情報によればサーキスと製作ピーター・ジャクソンは、2025年の大半を費やしてウィンスレットに出演交渉を持ちかけていたという。ウィンスレットにとっては、5月下旬から10月まで撮影地ニュージーランドに移り住む必要がある大掛かりな仕事となるからだ。役柄は明らかにされていないが、主要な役という。

『ザ・ハント・フォー・ゴラム』ではガンダルフ役でイアン・マッケラン、フロド役でイライジャ・ウッドも続投する。人気キャラクターのアラゴルンも重要な役割を担うとされるが、演じたヴィゴ・モーテンセンの。

ウィンスレットは『タイタニック』のローズ役でブレイクしたほか、『愛を読むひと』（2008）で主演女優賞を獲得。『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022）以降はロナル役としてモーション・キャプチャー演技も行なっている。

映画『ロード・オブ・ザ・リング：ザ・ハント・フォー・ゴラム（原題）』は2027年12月17日に米国公開予定。

