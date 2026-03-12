2002年放送のテレビドラマ「ごくせん」で「クマ」こと熊井輝夫役を務め、注目を集めた俳優の脇知弘さん（45）が減量に成功したことを報告。10キロ減量した最新ショットが話題となっています。



【写真】「めっちゃ痩せてる！」脇知弘さんのダイエットショット

「自分から言いますが。。。ダイエット中です笑」と明かし、「103キロから93キロまで落としましたがほとんど誰にも気づかれません」と10キロの減量に成功したことを自虐を交えて報告しました。



公開された写真には、黒のタンクトップにハーフパンツ、手首には筋トレ用の手首サポーターを付けたトレーニングスタイルで満面の笑みを浮かべる脇さんが登場。肩や胸の筋肉がかなり盛り上がった様に見え、顔周りもすっきりとしています。



減量に対してコメントでは「明らかにお顔もほっそり」「スマートな姿も素敵」「えぇ〜めっちゃ痩せてる」「ど、どうやって！？」「ムキムキ」「肩がデカすぎる」「筋肉質なガタイの良いオヤジ」「カリカリになってる」などの声が寄せられました。