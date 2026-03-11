ミスタードーナツ、“偽サイト”めぐり注意喚起「『ミスタードーナツお仕事体験教室サイト』は、弊社とは一切の関わりはございません」【声明全文】
ミスタードーナツ（運営：ダスキン）は11日、公式サイトを更新。「お仕事体験教室」を名乗る偽サイトの存在を確認したことを発表し、注意喚起した。
同社は公式サイトに文書を投稿。「ミスタードーナツの名称およびロゴを不正に流用し、『ミスタードーナツお仕事体験教室』の参加を促す偽サイトの存在を確認しております。当該サイトでは、店舗でのドーナツ手作り開催日程を選択し予約手続きへと進むと、別の媒体での連絡を促される仕組みとなっております」と報告した。
続けて、「『ミスタードーナツお仕事体験教室サイト』は、弊社とは一切の関わりはございません」と断言し、「「お客様におかれましては、個人情報の入力や連絡先の登録、金銭のお支払い等を行われませんよう、十分ご注意ください。 ミスタードーナツの公式情報は、公式ホームページおよびショップ店頭告知にてご案内しております。 それ以外のサイトや情報につきましては、十分にご注意くださいますようお願い申し上げます」と注意を呼び掛けた。
最後に「今後もお客様に安心してご利用いただけるよう、適切な対応に努めてまいります」と結んだ。
■声明全文
お客様各位
平素よりミスタードーナツをご利用いただきましてありがとうございます。
ミスタードーナツの名称およびロゴを不正に流用し、『ミスタードーナツお仕事体験教室』の参加を促す偽サイトの存在を確認しております。当該サイトでは、店舗でのドーナツ手作り開催日程を選択し予約手続きへと進むと、別の媒体での連絡を促される仕組みとなっております。
『ミスタードーナツお仕事体験教室サイト』は、弊社とは一切の関わりはございません。 お客様におかれましては、個人情報の入力や連絡先の登録、金銭のお支払い等を行われませんよう、十分ご注意ください。
ミスタードーナツの公式情報は、公式ホームページおよびショップ店頭告知にてご案内しております。 それ以外のサイトや情報につきましては、十分にご注意くださいますようお願い申し上げます。
今後もお客様に安心してご利用いただけるよう、適切な対応に努めてまいります。
