gelato pique×SAKURAが魅せる♡春限定チェリーブロッサムコレクション

ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」から、春の訪れを感じる「CHERRY BLOSSOM COLLECTION」が登場します。グローバルビジュアルにはLE SSERAFIMのSAKURAを起用。八重桜をテーマにしたやわらかなデザインと、春の空気を纏うような優しい着心地が魅力のコレクションです。2026年3月10日(火)より全国のジェラート ピケ店舗や公式オンラインストアなどで発売され、SAKURAが着こなす新ビジュアルも公開されます♡

八重桜を表現したレーシージャガード



春に咲き誇る八重桜を、繊細で軽やかなレーシージャガードで表現したシリーズ。花びらをふんわりと纏うような柔らかな素材感で、春らしいやさしい着心地が楽しめます。

「さくらレーシージャガードプルオーバー」は価格9,900円、サイズはフリー、カラーはオフホワイトとピンクの2色展開。

やわらかな素材と軽やかなデザインで、春のリラックスタイムにぴったりです。

同シリーズの「さくらレーシージャガードロングパンツ」は価格10,890円、サイズはフリー、カラーはオフホワイトとピンク。

セットアップとしても着られるデザインで、春のルームスタイルを上品に演出します。

さらに「さくらレーシージャガードカップインワンピース」は価格12,980円、サイズはフリー、カラーはオフホワイトとピンク（SAKURA着用）。

カップイン仕様で一枚でも心地よく着られるアイテムです。

桜を楽しむ総柄ワンピース



八重桜の花びらを総柄で表現したシリーズは、春らしい華やかなデザインが魅力。花弁の重なりや色のグラデーションまで丁寧に描かれ、身に纏うだけで春気分を感じられるアイテムです。

「さくら柄カップインワンピース」は価格10,780円、サイズはフリー、カラーはライトピンク（SAKURA着用）とピンク。ゆったりしたシルエットでリラックス感のある着心地です。

「さくら柄カップインカシュクールワンピース」は価格12,980円、サイズはフリー、カラーはライトピンクとピンク。

優雅なヘムラインが印象的なデザインで、女性らしいルームスタイルを楽しめます。

春気分を楽しむ可憐な雑貨



コレクションには、春のときめきを感じられる雑貨もラインアップ。日常の中にさりげなく桜モチーフを取り入れられるアイテムが揃います。

「さくら柄フリルハンドタオル」は価格2,200円、サイズはフリー、カラーはピンク。花びらのようなフリルが可愛らしいデザインです。

「さくらレーシージャガードシュシュ」は価格4,180円、サイズはフリー、カラーはオフホワイトとピンク（SAKURA着用）。

ボリューム感のあるデザインで、ヘアアレンジはもちろん手首に巻いてアクセントとしても楽しめます。

「さくら柄ポーチ」は価格5,280円、サイズはフリー、カラーはライトピンクとピンク。小ぶりながら内ポケット付きで、日常使いしやすい仕様です。

「さくら柄半月ポーチ」は価格4,950円、サイズはフリー、カラーはライトピンクとピンク。丸みのあるフォルムが可愛らしく、バッグの中でも華やかに映えるアイテムです。

※表記は全て税込み価格

春を感じる特別なコレクション



八重桜のやわらかな美しさを表現した「CHERRY BLOSSOM COLLECTION」。

SAKURAが着こなすロマンティックな世界観とともに、春らしいルームウェアや雑貨を楽しめるラインアップが揃います。

ふんわりと花びらに包まれるような着心地で、おうち時間も心ときめくひとときに♡春の新しいルームスタイルとして、ぜひチェックしてみてください♪