この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「美味しすぎて泣きそう」ドイツ人男性が人生初の和牛焼肉に大感動！未知の牛タンに驚く場面も

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのJukiaが運営するチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「『美味しすぎて泣きそう...』初めての和牛焼肉に感動！#FREERIDE #外国人 #おもてなし」と題した動画を公開。日本を訪れたドイツ人男性2人をディープな東京観光へと案内し、初めての和牛焼肉に「美味しすぎて泣きそう」と感動する姿を捉えた。



動画は、空港に到着したばかりのドイツ人男性2人をJukiaが車に乗せ、観光へと出発する場面からスタート。「ローカルで隠れた名所に案内しようと思う」というJukiaの提案で、一行は「おばあちゃん版原宿」と呼ばれる巣鴨へと向かった。



巣鴨地蔵通り商店街に到着すると、まずは高岩寺（とげぬき地蔵）へ。手水舎での清め方やお参りの作法を真剣な表情で学んだ男性たちは、体の痛む部分を癒やすとされる「洗い観音」を体験した。続いて、巣鴨名物の塩大福を堪能。初めて食べるという餅の食感に驚きつつも、「最初の印象としては塩気を感じるけど後から甘さが来ていい感じだね」と笑顔を見せた。



その後、一行は焼肉店へ移動し、人生初の和牛焼肉に挑戦。カルビを口に入れた瞬間、男性は「本当に舌の上でとろけるね」「美味しすぎて泣きそうだよ」と目を見開き、大絶賛した。また、ドイツでは馴染みがないという「牛タン」にも挑戦。「食感がちょっとコリコリして未知の感覚だったけど、味はすごくいいよ！」とすっかりお気に入りの様子だった。



食事を終えると、男性は「友達と一緒に網を囲んで食べる雰囲気が楽しい」と、日本の焼肉文化が持つ魅力について語った。最後にはJukiaから彼らが大好きなアニメのフィギュアなどがサプライズでプレゼントされ、大喜びの様子で初日の観光を締めくくった。



