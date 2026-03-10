ナイキ『エアマックス95』イエローグラデ、福岡・小倉の店舗限定アプリ抽選販売へ 3・5の一般発売では即完売
ABC-MART GRAND STAGEは10日、公式サイトを更新し、福岡・アミュプラザ小倉店のオープン限定商品としてNIKE『AIR MAX 95 BIG BUBBLE』『W AIR MAX 95 BIG BUBBLE』をアプリ抽選販売することを発表した。
【写真】NIKE『AIR MAX 95 OG』（写真は2020年モデル） の全貌
『AIR MAX 95』は、1995年に発売されたNIKEのスニーカー。独創的なデザインが人気となり、一時、数十万円で取引されるなど価格が高騰。また、履いている人から奪う「エアマックス狩り」が社会的な問題になるなど、ファッションに興味のない人も巻き込んだ一大ブームとなった。イエローグラデ（ネオン）は、当時から一番人気で、これまでも何度か復刻されてきたが、いずれも即完売。復刻モデルもプレミア価格で取引されている。
今年、メンズシューズ『ナイキ エア マックス 95 OG』、ウィメンズシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、ジュニアシューズの『ナイキ エア マックス 95 "Big Bubble"』、リトルキッズシューズの『ナイキ エア マックス '95』、ベビーシューズの『ナイキ リトル マックス '95』という5種類をラインアップし、復刻。5日にナイキ公式オンラインストアのほか、アトモス、ABC-MART GRAND STAGEなどで一般販売され、即完売していた。
今回、NIKE『AIR MAX 95 BIG BUBBLE』『W AIR MAX 95 BIG BUBBLE』の2モデルについて、同社公式アプリからエントリーし、抽選を経て当選すると、ABC-MART GRAND STAGE アミュプラザ小倉店で商品の販売・受け渡しを行うというもの。今後のスケジュールについて、「【抽選期間】2026年3月11日(水) 9:00〜3月12日(木)14:59まで」「【当選発表】2026年3月19日(木) 10:00予定」「【購入・受取期間】2026年3月19日(木) OPEN 〜 3月22日(日) CLOSEまで」と発表している。
詳しい応募方法、注意事項などはABC-MART GRAND STAGE公式サイトに記載されている。
