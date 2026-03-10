【絢爛】はなんて読む？輝きを放つ様子を表す常識漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「絢爛」はなんて読む？

「絢爛」という漢字を見たことはありますか？

この漢字の組みあわせからは、華やかで美しいイメージが広がりますが、読み方は少し難しいかもしれません。

いったい、「絢爛」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「けんらん」でした！

絢爛とは、美しさや華やかさを極めた様子を表す言葉です。

一般的に「絢爛な〜」「絢爛たる〜」などと使います。

ビジネスの場でも、華やかなイベントや式典、広告やプレゼンテーションの際に使用されることがありますよ。

ぜひ、この素敵な言葉を活用して、ビジネスの場での表現力を高めてください。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

ライター Ray WEB編集部