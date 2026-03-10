【絢爛】はなんて読む？輝きを放つ様子を表す常識漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



「絢爛」はなんて読む？ 「絢爛」という漢字を見たことはありますか？ この漢字の組みあわせからは、華やかで美しいイメージが広がりますが、読み方は少し難しいかもしれません。 いったい、「絢爛」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「けんらん」でした！ 絢爛とは、美しさや華やかさを極めた様子を表す言葉です。 一般的に「絢爛な〜」「絢爛たる〜」などと使います。 ビジネスの場でも、華やかなイベントや式典、広告やプレゼンテーションの際に使用されることがありますよ。 ぜひ、この素敵な言葉を活用して、ビジネスの場での表現力を高めてください。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『日本国語大辞典』（精選版）

・『Weblio国語辞典』（小学館）

ライター Ray WEB編集部