茂木健一郎氏が断言「自分の人生の経営感覚を持つ人が“自由”になる」

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分の人生の経営感覚を持つ人が「自由」になる」と題した動画を公開。人工知能（AI）が進化し続ける現代において、従来の「文系・理系」といった枠組みやリベラルアーツ教育だけでは不十分であり、物事を定量的に分析する「経営感覚」こそが、真の「自由」を手にする鍵だと提言した。



茂木氏は、日本的な意味での文系・理系の区分は「全くナンセンス」だと一蹴。AIがますます賢くなる現代において、人間が賢くなるためには「ハードな古典を読み込むべき」とリベラルアーツの重要性を認めつつも、「それだけで足りるかというとそうではない」と指摘した。



現代で求められるのは、今起きている事象を「システム的に定量的に分析する能力」であり、いわゆるディベートのような議論だけでも不十分だという。この能力を「インテリジェンス」に近いものだとし、孫正義氏がOpenAIへ大規模な投資を行った事例を挙げた。GPU市場の将来性を予測し、投資とリターンを計算するような「経営者の目線」が、これからの時代を生き抜く上で不可欠だと解説。「常にエクササイズをやってる人がこれからの時代の覇権を握っていく」と語った。



この「経営感覚」は、大企業の経営レベルに限った話ではないと茂木氏は続ける。「自分自身の人生でもそれはできるはず」と述べ、個人の生活においても応用可能だと主張した。最終的に「自分の時間の経営、自分のアテンションの経営。自分の人生の経営感覚を持つ人が結局自由になる」と結論付け、視聴者に向けて、自らの人生を主体的にマネジメントすることの重要性を訴えかけた。