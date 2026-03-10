ひと昔前の飲み会ルール「上司の誘いは断ってはいけない」「話の中心は上司でなければならない」暗黙のルールに戦慄【作者に訊く】

ひと昔前の飲み会ルール「上司の誘いは断ってはいけない」「話の中心は上司でなければならない」暗黙のルールに戦慄【作者に訊く】