¼ï»Ô¤Ï¤¤¤¤¤¾¡ªÏÂÅÄµ£»á¡ÖÏ¢ÇÆ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÅê¼ê¡×¡¢¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Á´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡9Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØWBC¾ÜÊó ¡ÖÆüËÜ¡ß¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡×¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¤È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÏÂÅÄµ£»á¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¼ï»ÔÆÆÚö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼ï»Ô¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡¢2¡Ý1¤Î8²ó¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤â2¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯»°¼ÔËÞÂà¤ËÊÒ¤Å¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¼ï»Ô¤ÏWBC2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢0Èï°ÂÂÇ¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢0¼ºÅÀ¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï¶Ã°Û¤Î22.50¡£
¡¡ÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤â¤¹¤´¤¤¡£Àé²ìÅê¼ê¤«¤é³ê¤ê¤ä¤¹¤¤WBCµå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î°µ¤ÎÅÒ¤±Êý¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤Ç¼ï»ÔÅê¼ê¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤âÉ¬¤º¼ï»ÔÅê¼ê¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÅê¼ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¼êÊü¤·¤ÇË«¤á¤¿¡£
¡¡¸¶»á¤â¡Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Á´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢´Ë¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£