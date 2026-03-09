板野友美、新車で購入した英国“高級SUV”と2ショット 「汚れるのを恐れて」乗車ルールも明かす
元AKB48のメンバーでタレント・実業家の板野友美（34）が9日、自身のインスタグラムを更新。半年前に購入したという新車の写真を披露した。
【写真】「うわぁ！すげぇ！」新車で購入した英国“高級SUV”との2ショットを披露した板野友美
その新車とは、イギリスの高級自動車メーカー・ランドローバーの『レンジローバー』。「新車 と載せるはずだったのにだいぶ経ってしまい 半年前の時差投稿」と半年前に納車していたことを報告した。
投稿では新車との2ショットや、車体やハンドルなどの写真を15枚アップ。「ホイールもマットブラックに。内装もブラックにするか迷ったけど」「砂汚れとホコリが気になりそうで…グレージュ（グレーホワイト）にしてみた」とポイントも紹介した。
また、「汚れるのを恐れて車内土禁にしてる」「足元の砂が気になって毎回掃除機したりコロコロしたり落ち着かない」「Googleマップと車内ナビどっちも設定する（トンネル入って電波なくなるから）好きな曲かけないと運転できない」「その上で携帯充電しながら運転したい」「サイドミラーの位置毎回気になる」「我ながら、友美めんどくさw」と、自虐を交えて、運転中の細かいこだわりを明かした。
この投稿には、「うわぁ！すげぇ！」「流石です」「友美社長めちゃくちゃかっこいい」「似合いすぎる」「素敵な内装」などの声が寄せられている。
【写真】「うわぁ！すげぇ！」新車で購入した英国“高級SUV”との2ショットを披露した板野友美
その新車とは、イギリスの高級自動車メーカー・ランドローバーの『レンジローバー』。「新車 と載せるはずだったのにだいぶ経ってしまい 半年前の時差投稿」と半年前に納車していたことを報告した。
投稿では新車との2ショットや、車体やハンドルなどの写真を15枚アップ。「ホイールもマットブラックに。内装もブラックにするか迷ったけど」「砂汚れとホコリが気になりそうで…グレージュ（グレーホワイト）にしてみた」とポイントも紹介した。
この投稿には、「うわぁ！すげぇ！」「流石です」「友美社長めちゃくちゃかっこいい」「似合いすぎる」「素敵な内装」などの声が寄せられている。