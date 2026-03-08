高山一実、美肩輝くロングドレス姿披露「可愛いと美しいが共存」「令嬢感ある」の声
【モデルプレス＝2026/03/08】乃木坂46の高山一実が3月7日、自身のInstagramを更新。イベントでのドレス姿公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元乃木坂人気メンバー「色白で眩しい」素肌輝くオフショルドレス姿
高山は、同日開催された「高山一実 2026年度 卓上カレンダー（4月始まり）販売記念イベント」での様子を動画で複数投稿。チェキ会やサイン会、トークなど盛りだくさんの内容だったようで、楽屋で撮影されたものや、お渡しのデスクで撮影されたものとともに、衣装の全身が見える動画も公開している。ブラックのレーシーなロングドレスを身に着けくるりと回って全身の姿を披露しており、美しい肩のラインがはっきりと際立つデザインとなっている。
この投稿には「可愛いと美しいが共存」「令嬢感ある」「スタイル抜群」「透明感レベチ」「黒の大人っぽさと笑顔の可愛さのギャップ」「肩に目が引き寄せられる」「色白で眩しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
