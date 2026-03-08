大谷の同点弾直後…「しかも打った直後にこれできるのがすごい」

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）で8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。大谷翔平投手は3回に2試合連発となる一発を放つなど2打数2安打1打点、2四球の活躍だった。ホームラン後には普段と異なる“ポーズ”を披露。その真意に「大谷すごすぎ……」「しかも打った直後にこれできるのがすごい」と注目が集まっている。

1点ビハインドで迎えた3回、1死走者なしだった。カウント1-1からコ・ヨンピョが投じた3球目のカーブを振り抜いた。大谷は打った瞬間に確信。飛距離124.4メートル、打球速度178.3キロ、高さ46メートル、角度41度のムーンショットを右翼席に叩き込んだ。その際、“お茶点てポーズ”ではなく、ベンチに向かって落ち着けというポーズを何度も見せていた。

大谷は試合後、“落ち着け”とジェスチャーを見せた理由を聞かれると、「みんなが先制されてやばい、やばいという急ぎがちなリズムがあったので。ベンチ内で感じたそれを少し同点になったことで『ちょっと落ち着いていこうか』っていう。そういうメッセージというかベンチへの声かけだったかなと思います」と真意を明かした。

チームを鼓舞した大谷の姿に「日本とドジャースが強い理由」「同じ人間とは思えない」「ほんとに怖い、ホームラン打ってすぐこれすんの、畏怖」「空気も読めて打ちまくりとか神なのか」「もはや怖いだろ」「流石の大谷選手、本当にプレーでもベンチでも視野が本当に広いな」といった驚きと称賛のコメントが殺到した。（Full-Count編集部）